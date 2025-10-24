Ελένη Φουρέιρα: «Όταν ο γιος μου είπε “σ’ αγαπώ πολύ μαμά”, πέθανα, τέλειωσα»

Η Ελένη Φουρέιρα παρουσίασε τη νέα της δουλειά με τίτλο «Hybrid» και διοργάνωσε ένα μεγάλο listening party όπου ακούστηκαν τα κομμάτια του άλμπουμ και ο κόσμος διασκέδασε χορεύοντας, δηλαδή δεν ήταν μια κλασική στημένη παρουσίαση. «Το νέο μου άλμπουμ το αφιερώνω σε όλους τους ανθρώπους που με αγαπάνε και με έχουν στηρίξει τόσα χρόνια.

φωτογραφία NDP

Θα το αφιερώσω στην οικογένειά μου, στον γιο μου που με έχει κάνει hybrid, γιατί είμαι hybrid, μην με βλέπεις έτσι. Άμα βγει περούκα και όλα αυτά, είμαι ένας άλλος άνθρωπος. Οπότε είμαι ένας άλλος άνθρωπος στο σπίτι με τον γιο μου και ένας άλλος άνθρωπος εδώ», δήλωσε στην κάμερα της εκπομπής “Happy day” και μοιράστηκε στιγμές με τους καλλιτέχνες φίλους της που έσπευσαν να τη συγχαρούν και να διασκεδάσουν μαζί της.

Μαλού Κυριακοπούλου / φωτογραφία NDP

Κόνι Μεταξά / φωτογραφία NDP

Μπράβο στις γυναίκες

Η Φουρέιρα πέρασε το δικό της μήνυμα για τις γυναίκες που αφήνουν την καριέρα τους και αφοσιώνονται στα παιδιά τους. «Πολλές φορές ακούω, μπράβο είσαι και με το παιδί και κάνεις και τη δουλειά. Νομίζω ότι εγώ θα πω ένα μπράβο στις γυναίκες που αποφασίζουν να είναι μόνο μαμάδες, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, οπότε να πούμε ένα μπράβο σε αυτές τις γυναίκες και δύναμη».

«Έχω μια χαρμολύπη»

Φυσικά η τραγουδίστρια δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί και στον γιο της που βρίσκεται σε μια πολύ χαριτωμένη φάση της ζωής του. «Μιλάει, τα λέει όλα και τα λέει με έναν υπέροχο και πολύ χαριτωμένο τρόπο. Πολλές φορές σκέφτομαι και λέω “ωχ, θα μεγαλώσει και αυτό το πράγμα θα σταματήσει”. Έχω μια χαρμολύπη όταν έρχεται αυτή η σκέψη στο κεφάλι μου. Είναι πολύ χαριτωμένη αυτή η φάση και πολύ δύσκολη, γιατί έχουμε και πολλά ξεσπάσματα.

Φίλιππος Ιωάννου, Marceaux, Mente Fuerte / φωτογραφία NDP

Το πιο ωραίο πράγμα ήταν όταν μου είπε για πρώτη φορά “Σ’ αγαπώ, μαμά”. Μου είπε έτσι που τον κοίμιζα “Απαπώ μαμά” και λέω αποκλείεται να το είπε και τον ρώτησα “τι είπες αγάπη μου;” και μου ξαναείπε “Απαπώ πολύ”. Ε, εκεί πέθανα, τελείωσα. Ο γιος μου είπε πρώτα “Μπαμπά” και το έλεγε για πολύ καιρό και σκεφτόμουν πως κάτι έχω κάνει λάθος, αλλά συμβαίνει πολύ συχνά».