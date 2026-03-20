Ελένη Φουρέιρα: «Η φωνή του γιου μου με γειώνει - Δεν υπάρχει τίποτα άλλο στον κόσμο πιο αληθινό»

Η Ελένη Φουρέιρα απολαμβάνει την μητρότητα όσο τίποτε άλλο και σε κάθε συνέντευξή της αναφέρεται στον μονάκριβο γιο της με τα πιο τρυφερά λόγια.

«Αυτή την περίοδο είμαι περισσότερο από ποτέ ο εαυτός μου. Σημαντικό ρόλο σε αυτό έπαιξε η μητρότητα, που ξεκλείδωσε κομμάτια του εαυτού μου τα οποία δεν είχα ανακαλύψει παλιότερα. Είναι μια προσωπική εξέλιξη που πλέον υπάρχει σε όλες τους τομείς της ζωής μου, τόσο σε προσωπικό όσο και επαγγελματικό επίπεδο» δήλωσε στο περιοδικό «Baptista Greece».

Η φωνή του γιου της, την γειώνει όταν ο «θόρυβος» δυναμώνει. «Ναι, η φωνή του γιου μου. Μόλις την ακούω, δεν υπάρχει τίποτα άλλο στον κόσμο πιο αληθινό και πιο ζωντανό. Γειώνομαι, συνειδητοποιώ ότι η ουσία και η πραγματικότητα βρίσκεται εδώ και επανέρχομαι στη βάση μου» λέει χαρακτηριστικά.

Οικογενειακή ανάμνηση που λειτουργεί σαν φυλαχτό; «Θυμάμαι με μια γλυκιά νοσταλγία τις οικογενειακές γιορτές των παιδικών μου χρόνων. Περίμενα με μεγάλη προσμονή να μαζευτούμε όλοι, να γελάσουμε, να περάσουμε όμορφα. Αυτό που μου έχει μείνει έντονα χαραγμένο στο μυαλό είναι το χαμόγελο της μαμάς μου. Έκανα ό,τι μπορούσα για να την κάνω να γελάσει» εξομολογήθηκε.