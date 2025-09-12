Ελένη Φουρέιρα: Λάτιν, σέξι κι όποιος αντέξει - Η διεθνής συνεργασία της

Ο Juan Magán, ο πρωτοπόρος της latin σκηνής, η Ελένη Φουρέιρα, η κορυφαία pop τραγουδίστρια και ο Brando, ο διεθνώς αναγνωρισμένος artist και χαρακτηριστική φωνή του παγκόσμιου hit «Body» των Loud Luxury, συνεργάζονται στο «Truth Or Dare», ένα anthem που ενώνει τρεις διαφορετικές χώρες και τρεις διαφορετικούς κόσμους σ’ ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Μουσικό crossover

Το «Truth Or Dare», που κυκλοφορεί από την Panik Records, τη Νο1 ελληνική δισκογραφική εταιρία και την Armada Music, το Νo1 dance label παγκοσμίως, επαναπροσδιορίζει την έννοια του μουσικού crossover.

Συνδυάζοντας latin ρυθμούς, europop αισθητική και σύγχρονη dance-pop και έχοντας έναν αρμονικό συνδυασμό ισπανικών και αγγλικών στίχων, το «Truth Or Dare» φέρνει στο προσκήνιο το χαρακτηριστικό στιλ του κάθε καλλιτέχνη: την αισθησιακή παραγωγή του Juan Magán, τα ξεχωριστά φωνητικά και τη γεμάτη ενέργεια performance της Ελένης Φουρέιρα και την εθιστική, συναισθηματική pop-dance ερμηνεία του Brando.

Κοινή παγκόσμια γλώσσα

«Το τραγούδι αυτό αποτελεί μια γιορτή διαφορετικών ήχων, πολιτισμών και ακροατηρίων. Ήταν μεγάλη μου χαρά να συνεργαστώ με τόσο ταλαντούχους καλλιτέχνες και να δημιουργήσουμε κάτι τόσο ανεβαστικό και διασκεδαστικό», δηλώνει ο Ισπανός καλλιτέχνης Juan Magán.

Η Ελένη Φουρέιρα προσθέτει: «Είμαι πραγματικά χαρούμενη γι' αυτή τη συνεργασία καθώς ενώσαμε τους τρεις διαφορετικούς μουσικούς μας κόσμους σ' έναν. Θεωρώ ότι η μουσική είναι μια κοινή παγκόσμια γλώσσα που φέρνει τους ανθρώπους κοντά. Αυτό ακριβώς κάνει και το Truth Or Dare».

Ο τραγουδιστής και τραγουδοποιός Brando αναφέρει: «Είναι μεγάλη μου τιμή να συνεργάζομαι με τον Juan και την Ελένη σε αυτό το τραγούδι, ενώνοντας τα στιλ μας σε έναν ήχο που θυμίζει pop, αλλά παραμένει πιο κοντά σε dance ήχους».