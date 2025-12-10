Ελένη Φουρέιρα: Ο χωρισμός με τον Μποτία, η εξωσωματική και το πρόβλημα με την εγκυμοσύνη της

Η Ελένη Φουρέιρα είχε εξομολογητική διάθεση και αποκάλυψε στο Podcast «AnesTea» πράγματα που δεν έχει πει ποτέ και μάλιστα πολύ προσωπικά της. Η τραγουδίστρια παραδέχτηκε πως είχε χωρίσει με τον Αμπέρτο Μποτία, μίλησε για το πώς έγινε η επανασύνδεση, αναφέρθηκε επίσης στην αποτυχημένη εξωσωματική που έκανε, αλλά και στην αποκόλληση που είχε κατά τη διάρκεια της κύησης του Ερμή, γεγονός που την έκανε να φοβηθεί όσο ποτέ άλλοτε στη ζωή της.

«Όταν πήγα στην Αμερική και έμεινα εκεί για τρεις μήνες λόγω των εμφανίσεων μου, ο Αλμπέρτο έπαιζε στην Σαουδική Αραβία. Εκείνη την περίοδο χωρίσαμε, διότι ήμασταν πολύ μακριά και δεν υπήρχε κανένας λόγος να είμαστε μαζί.

«Θες να κάνουμε παιδί;»

Είχαμε χωρίσει περίπου 6 μήνες αλλά εμένα τότε με είχε πιάσει κατάθλιψη και ήθελα να δημιουργήσω το πιο σημαντικό πράγμα για μένα, μία οικογένεια. Ήμουν σίγουρη λοιπόν, ότι ο πιο καλός μπαμπάς θα είναι ο Αλμπέρτο. Αυτό το ήξερα από την πρώτη μέρα. Μία μέρα μιλούσαμε και του είπα “θέλεις να κάνουμε παιδί;” Μου είπε κατευθείαν “ναι”. Ξανά βγήκαμε, μιλήσαμε και από τότε ήρθαμε κοντά».

Οι δυσκολίες στο να πιάσει παιδί

«Πέρασα αρκετά δύσκολα μέχρι να μείνω έγκυος γιατί δεν μπορούσα να καταλάβω και τον λόγο που δεν συνέβαινε. Είχα ψάξει τα πάντα και ήμασταν σούπερ. Στεναχωριόμουν πάρα πολύ. Κάποια στιγμή άλλαξα γιατρό και τον βρήκε κατευθείαν τον λόγο. Έκανα μία μαγνητική, μου είπε ότι πρέπει να μπω για μία επέμβαση και με διαβεβαίωσε ότι μετά από έξι μήνες θα πιάσω. Μετά από έξι μήνες έπιασα παιδί».

«Θυμάμαι αίματα παντού»

«Έπαθα μια σοβαρή αποκόλληση στους 2,5 μήνες και έμεινα 3 μήνες στο κρεβάτι. Εκεί ήταν πάρα πολύ δύσκολα για εμένα, δεν θέλω να το θυμάμαι όλο αυτό. Είπα ότι με δοκιμάζει ο Θεός. Δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι μπορεί να χάσω το παιδί. Θυμάμαι οδήγησα μόνη μου στο νοσοκομείο, ενώ ο Αλμπέρτο δεν είχε ακόμα γυρίσει από τη Σαουδική Αραβία. Θυμάμαι αίματα παντού.

Ήρθε η κολλητή μου, ήρθε ο κολλητός μου, με βοήθησαν, ενώ εγώ προσπαθούσα να παραμείνω δυνατή. Του είπα τι έγινε και ήμουν σε αμόκ. Και μου λέει: “Έλα τώρα, έχουμε και τον καλύτερο γιατρό, έτσι θα κάνουμε τα παιδιά”. Με έκανε να γελάσω. Ήταν ΟΚ, αλλά μου είπαν ότι πρέπει να μείνω στο κρεβάτι».