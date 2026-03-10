Γιολάντα Διαμαντή: Η ενδομητρίωση, οι θεραπείες και τα χειρουργεία

Για την οικογενειακή ζωή στη Λευκάδα, όπου ζει μόνιμα εδώ και 10 χρόνια, τις τρεις κόρες της και τις δυσκολίες να μείνει έγκυος στο τρίτο της παιδί, μίλησε η Γιολάντα Διαμαντή που ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς - νωρίς».

«Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να κάνω παιδιά. Είχα ενδομητρίωση σε πάρα πολύ προχωρημένο στάδιο. Και έκανα φοβερές, τρομακτικές θεραπείες, χειρουργεία πριν και τελικά συνέλαβα την πρώτη μου κόρη φυσιολογικά. Έμεινα έγκυος, και έμεινα και 9 μήνες στο κρεβάτι με την Τζωρτζίνα λόγω αποκόλλησης. Δεν πήγαινα ούτε τουαλέτα. Και δύο στο νοσοκομείο. Ήτανε πολύ βάρβαρο. Αλλά τόσο πολύ που θέλαμε να κάνουμε παιδί… Άντεξα» είπε αρχικά.

Και συμπλήρωσε: «Δεν με φόβισε για τα επόμενα. Με το που γέννησα, μου ‘παν «τώρα λίγο κρατήσου»… Εγώ δεν φαντάστηκα… αφού δεν μπορώ να κάνω παιδί! Ότι θα μείνω τόσο εύκολα; Και με το που γέννησα, έμεινα έγκυος. Στο δεύτερο δούλευα κανονικά, μετακόμισα σπίτι γιατί δεν χωράγαμε στο μικρό που ήμασταν… Όλη η ζωή μου ήταν κανονικότατη.

Και με τη Τζωρτζίνα –την πρώτη μου– με βοήθησε πάρα, μα πάρα πολύ η δουλειά μου. Δηλαδή, δεν σταμάτησα να δουλεύω ποτέ. Μου ‘χαν μεταφέρει το στούντιο στο σπίτι. Έκανα ραδιοφωνική εκπομπή, και έλεγα στον κόσμο που ήταν μέσα στο σπίτι…«Ησυχία! Βγαίνω τώρα» αποκάλυψε η ραδιοφωνική παραγωγός.