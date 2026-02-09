Αργυρός - Νίκα: Οι φήμες για τη δεύτερη εγκυμοσύνη και η επιθυμία της Γκίλφοϊλ να γίνει κουμπάρα τους

Τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορούν δημοσιεύματα που θέλουν τον Κωνσταντίνο Αργυρό και την Αλεξάνδρα Νίκα να ετοιμάζονται να γίνουν και πάλι γονείς. Την είδηση που έβγαλε η εφημερίδα Espresso επιβεβαίωσε ουσιαστικά με τις δηλώσεις της η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό»!

Η αμερικανίδα πρέσβειρα στην Ελλάδα μίλησε με ενθουσιασμό για το ενδεχόμενο να γίνει κουμπάρα με το ζευγάρι, αφού, όπως επισήμανε, τους νιώθει ήδη σαν οικογένεια και θα ήταν υπέροχο να δεθούν και με αυτόν τον τρόπο. «Είναι πολύ συναρπαστικό το ότι θα γίνω κουμπάρα τους. Ο Κωνσταντίνος και η Αλεξάνδρα είναι υπέροχοι άνθρωποι, είναι μέρος της οικογένειάς μου το περιμένω με ανυπομονησία. Είναι τιμή και ευλογία, είναι πραγματικά υπέροχο να βρίσκομαι εδώ και να έχω τόσες χαρούμενες αναμνήσεις».

Στόχος μια μεγάλη οικογένεια

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα έγιναν για πρώτη φορά γονείς τον Νοέμβριο του 2024, ενώ το καλοκαίρι του 2025 παντρεύτηκαν στον Άγιο Δημήτριο στο Grand Resort στο Λαγονήσι, με κουμπάρους τη Μαριάννα Λάτση και τον επιχειρηματία Έρικ Βασιλάτο, ενώ η δεξίωση έγινε στη βίλα της οικογένειας της νύφης παρουσία λίγων εκλεκτών καλεσμένων.

Ο Αργυρός είχε πει σε δηλώσεις του πως ό,τι κάνει το κάνει για την οικογένεια και το παιδί του, από κει ξεκινούν όλα, ενώ η Νίκα είχε σχολιάσει πως αν το θέλει ο Θεός, θα μεγαλώσουν την οικογένειά τους».