Αλεξάνδρα Νίκα: Το τρυφερό βίντεο που επιβεβαιώνει την εγκυμοσύνη - Οι ευχές των παππούδων

Μπορεί η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ να «πρόδωσε» τη δεύτερη εγκυμοσύνη της Αλεξάνδρας Νίκα, λέγοντας πως θέλει να γίνει κουμπάρα τους, αλλά δεν χάλασε τη χαρά της επίσημης ανακοίνωσης του ερχομού ενός νέου μωρού στην οικογένεια την οποία έκανε η ίδια η μέλλουσα μητέρα μέσω Instagram. Στο πολύ τρυφερό βίντεο που ανάρτησε η Νίκα στη σελίδα της βλέπουμε τον Κωνσταντίνο Αργυρό με τον γιο τους Βασίλη σε χαρούμενες και αγαπησιάρικες στιγμές και στο τέλος ο μικρός πλησιάζει τη φουσκωμένη κοιλίτσα της μαμάς του και τη φιλάει!

Οι ευτυχισμένοι παππούδες

Ο πατέρας της Αλεξάνδρας και ο πατέρας του Κωνσταντίνου μίλησαν στην εκπομπή «Το πρωινό» και έστειλαν τις ευχές τους στα παιδιά τους για το χαρμόσυνο γεγονός!

«Είμαι ήδη παππούς πολλές φορές, οπότε η χαρά είναι για όλα τα παιδιά. Αισθάνομαι πολύ καλά και εύχομαι να πάνε όλα καλά και να είναι ευτυχισμένοι. Μου το είπαν τα παιδιά πριν από λίγες ημέρες. Προφανώς θα πάρει ένα όνομα που να συνδέεται με την οικογένεια, είτε τη μία, είτε την άλλη. Η μεγαλύτερη ευτυχία του Κωνσταντίνου είναι να είναι καλά η οικογένειά του και δευτερευόντως και η καριέρα του. Ο καθένας νομίζω έχει προτεραιότητα την οικογένειά του από οτιδήποτε άλλο», είπε ο Βασίλης Αργυρός.

Από την πλευρά του Γιώργος Νίκας σχολίασε: «Μόνο χαρά νιώθω όταν μια οικογένεια μεγαλώνει. Όταν δύο νέα παιδιά που αγαπιούνται και θέλουν να δώσουν όλη τη φροντίδα τους σε μια νέα ζωή, που είναι κομμάτι τους, αυτό είναι ευτυχία».