Λίλα Μπακλέση: Ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της - «Δεν έφαγα τόσο πολύ το Πάσχα»

Η αλήθεια είναι πως διανύουμε μια εποχή όπου ακούμε όλο δυσάρεστα γύρω μας, οπότε κάθε φορά που μαθαίνουμε κάτι ευχάριστο, όπως μια εγκυμοσύνη, κάπως γεμίζει η ψυχή μας χαρά. Τα χαρμόσυνα νέα μας τα μετέφερε αυτή τη φορά η Λίλα Μπακλέση.

Η ηθοποιός ανέβασε ένα βίντεο στο Instagram στο οποίο μας δείχνει τη φουσκωμένη κοιλίτσα της και σχολίασε με χιούμορ: «Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα βίντεο για το πόσο έφαγα το Πάσχα! Αλλά δεν είναι». Αμέσως μετά η Μπακλέση δέχτηκε μια τεράστια διαδικτυακή αγκαλιά με ευχές από τους διάσημους φίλους της, αλλά και τον απλό κόσμο που την ακολουθεί στα social.