Άννα Πρέλεβιτς: «Ανακοίνωσα την εγκυμοσύνη μου στον 7ο μήνα, γιατί πριν είχα χάσει ένα μωράκι»

Η Άννα Πρέλεβιτς άνοιξε την καρδιά της στο «Happy day» και αποκάλυψε τον λόγο που καθυστέρησε να ανακοινώσει δημόσια την εγκυμοσύνη της και πόσο τη στήριξε ο άντρας της, Νικήτας Νομικός. «Το ανακοίνωσα αφού είχα μπει στον 7ο μήνα, γιατί είχα πολύ άγχος τους πρώτους μήνες. Είχαμε και μία απώλεια πριν από αυτή την εγκυμοσύνη, όχι ότι θα άλλαζε κάτι γιατί και στην πρώτη εγκυμοσύνη είχα άγχος να πάνε όλα καλά, οπότε ήθελα να κάνω τη β' επιπέδου, που είναι στον 5ο μήνα, και μετά να το ξέρουν μόνοι οι δικοί μας για δύο μήνες.

Όταν το ανακοίνωσα τελικά μου άρεσε γιατί το έμαθαν φίλοι και συνεργάτες μας. Βοήθησε ο καιρός που ήταν χειμώνας και το έκρυψα επειδή φορούσα φαρδιά ρούχα. Βέβαια κάποιοι δημοσιογράφοι με είχαν πάρει τηλέφωνο. Εγώ δεν είχα επιβεβαιώσει ούτε είχα διαψεύσει κάτι και το εκτιμώ ότι δεν βγήκε κάτι στη δημοσιότητα, γιατί δεν είχα κάνει όλες τις εξετάσεις».

«Η φύση ξέρει καλύτερα»

«Η αποβολή έγινε στο πρώτο τρίμηνο και είχα πει όταν ξαναμείνω έγκυος θα ήθελα να το μοιραστώ με τον κόσμο γιατί όταν το έπαθα είχα διαβάσει ιστορίες και όταν βλέπεις ότι το έχεις περάσει κι άλλη γυναίκα, παρόλο που ξέρεις ότι είναι πια ένα συχνό φαινόμενο, είναι σαν χάδι στην πληγή. Ήθελα να το μοιραστώ για να ξέρουν ότι δεν είναι κάτι που έχουν κάνει οι ίδιες και φταίνε, είναι η φύση που είναι πολύ σοφή και ξέρει καλύτερα.

Σε αυτή την εγκυμοσύνη είχα πολύ αγωνία να ακούσουμε την καρδούλα σε όλους του υπερήχους, γιατί κάπως έτσι το πάθαμε. Πήγαμε σε προγραμματισμένο έλεγχο και ενώ σε προηγούμενο είχαμε ακούσει την καρδούλα του μωρού, σε εκείνον δεν την ακούσαμε και ήταν η χειρότερη στιγμή της ζωής μου.

«Ο Νικήτας ήταν βράχος, δεν έφυγε στιγμή από το πλάι μου. Δεν πήγαινε καν στη δουλειά του μέχρι να σιγουρευτεί ότι είμαι καλά. Αλλά και εγώ μόνη μου είχα πει ότι θα δώσω στον εαυτό μου κάποιες ημέρες να θρηνήσω, να στεναχωρηθώ, να κλάψω και μετά να αλλάξω σελίδα. Δεν ήθελα να το αφήσω να με επηρεάσει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Το ήξεραν μόνο οι οικογένειες μας και οι πολύ στενοί μας φίλοι».