Γιάννης Γκελντής: Η πρώτη συνέντευξη μετά την αποφυλάκιση και η αποξένωση από την κόρη του

Ο Γιάννης Γκελντής ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» και μίλησε για την επιχείρηση που έστησε στο Μπουρνάζι, δεν πήγε καλά, τον γέμισε χρέη με αποτέλεσμα να βρεθεί στη φυλακή για οφειλές προς το δημόσιο. «Έμεινα στη φυλακή ακριβώς πέντε μήνες. Και εκεί πάλι η μαγειρική με έσωσε. Συνέχισα να δουλεύω με τον ίδιο ρυθμό μέσα από τη φυλακή. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους υπαλλήλους και σε όλο το αρχιφυλακείο που με στήριξαν πάρα πολύ. Ήταν δύσκολα. Δεν έχω κανένα παράπονο από όλους τους.

Με πήραν από το χέρι, μου έδωσαν τα μαγειρεία. Εκεί ήταν σαν τη Βαβυλώνα, δεν μιλούσαν ελληνικά. Για εμένα δεν με ενδιέφερε εάν ήταν οι πιο τοπ πελάτες, εμένα με ενδιέφερε οι φυλακισμένοι να φάνε το καλύτερο δυνατό φαγητό. Τα έδωσα όλα και είμαι χαρούμενος που έκανα ένα έργο εκεί. Έκανα γύρω στα πέντε χιλιάδες φαγητά την ημέρα», είπε ο σεφ με λυγμούς και αποκάλυψε πως όταν αποφυλακίστηκε όλοι ήταν δίπλα του. «Όταν πήγα να τους αποχαιρετήσω έπεσαν όλοι πάνω μου. Δεν ένιωσα ποτέ απειλή μέσα στη φυλακή».

«Η κόρη μου αποτραβήχτηκε»

Ο Γκελντής αναφέρθηκε και στην άσχημη σχέση που έχει πια με την κόρη του επειδή δέχτηκε πολύ bullying εξαιτίας της φυλάκισής του. «Η σύντροφός μου ήταν ο μόνος άνθρωπος που ερχόταν να με δει. Η μητέρα μου, ο αδερφός μου και η αδερφή μου είναι στο εξωτερικό. Η κόρη μου αποτραβήχτηκε από εμένα, γιατί δέχτηκε πάρα πολύ μεγάλο bullying. Άρχισε να παρακολουθεί ειδικούς. Της έστειλα μήνυμα προχθές, δεν μου έχει απαντήσει. Μία κόρη έχω... Φταίω», είπε κλαίγοντας…