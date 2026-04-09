Μιχάλης Μαρκάτης: «Γνώρισα τον Άγιο Παΐσιο - Ένιωσα δέος, μαγεία, έδεσε καλύτερα η πίστη μου»

Ο Μιχάλης Μαρκάτης ήταν καλεσμένος της Αθηναΐδας Νέγκα στο «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε μαζί για το πόσο άλλαξε η σχέση του με τη θρησκεία μετά τη γνωριμία του με τον άνθρωπο που έμελλε να γίνει γνωστός ως Άγιος Παΐσιος! «Ήμουνα 17 χρόνων και βρέθηκα σε αυτό το σπίτι με τον Άγιο -πια- Παΐσιο, που ναι μεν δεν θυμάμαι τι είπαμε συγκεκριμένα, αλλά θυμάμαι ότι ένιωσα ένα δέος, μια μαγεία και κάτι παραπάνω που με ακολουθούσε από τότε και έδεσε καλύτερα την πίστη μου μέσα μου.

Μου κάθισαν πράγματα περισσότερο και απέκτησα και μια πιο προσωπική επαφή με τον Θεό με τον τρόπο που θέλω εγώ. Καθίσαμε και συζητήσαμε 15-20 λεπτά, πήρα την ευχή του, την ευλογία του. Ήμουν σε μια άγρια ηλικία. Πήγα με επιφύλαξη και έπεσαν όλα. Παραδόθηκα!»

«Από τότε που πήρα την ευλογία του, έχω μια προστασία παραπάνω»

«Δεν μπορώ να απαντήσω τι έγινε εκείνη την ημέρα και εκείνη την ώρα. Εγώ νιώθω ότι από τότε που πήρα την ευλογία του, έχω μια προστασία παραπάνω, μια πίστη περισσότερη απέναντι στην εκκλησία και στη θρησκεία και στο καλό που προστάζει η θρησκεία μας. Το να αγαπάμε και να μην βλάπτουμε ο ένας τον άλλο. Δεν ξέρω, για εκκλησία, για παπάδες, οτιδήποτε όλα αυτό δεν με αφορά.

Ο αδερφός της μητέρας μου είναι καλόγερος στο Άγιο Όρος 50 χρόνια τώρα. Γνωριζόντουσαν. Ήταν ο πνευματικός του, του πατρός Μαξίμου, του θείου μου και μία μέρα ήταν να πάει και πήγα κι εγώ μαζί. Έτυχε να είμαι στο Άγιον Όρος. Ήμασταν μια θρησκευόμενη οικογένεια, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό, δηλαδή, η απόφαση του θείου μου ήταν ξαφνική. Δεν είπε σε κανέναν τίποτα και πήγε στο Άγιον Όρος. Δεν το περίμεναν οι δικοί του. Δεν ήταν τόσο θρησκευόμενοι, ώστε να πουν στο καλό παιδί μου. Αν ένας από τους γιους μου θέλει να πάει στο Άγιον Όρος, να μην το συζητήσουμε;»