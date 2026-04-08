Αύγουστος Κορτώ: Ένας τύπος με κοιτάζει συνοφρυωμένος και μου λέει: «Εσύ είσαι η αδερφή;»

Ο Αύγουστος Κορτώ δεν μασάει τα λόγια του. Μιλάει ανοιχτά στα social media για όσα τον απασχολούν, όσα του συμβαίνουν, εκφράζει τις απόψεις του, δείχνει τον σύζυγό του και τη ζωή τους και γενικώς είναι ένας άνθρωπος που ζει ελεύθερα. Αυτό σε πολλούς αρέσει, υπάρχουν όμως και εκείνοι που διαφωνούν και ορισμένες φορές φτάνουν σε προσβλητικές συμπεριφορές.

Ένα τέτοιο περιστατικό μοιράστηκε ο συγγραφέας μέσα από τη σελίδα του στο Facebook. «Κατεβαίνω στις τουαλέτες της ταβέρνας. Ένας τύπος με κοιτάζει συνοφρυωμένος, καθώς έπλενε τα χέρια του, και με ρωτάει: «Εσύ είσαι η αδερφή;» (σαν να υπάρχει μόνο μία παγκοσμίως)! Κάπου με είχε δει, και δεν θυμόταν τ’ όνομά μου, μόνο το ότι είμαι γκέι. «Ναι, εγώ είμαι η αδερφή», του λέω. Γιατί να μείνει με την απορία; «Καλά το κατάλαβα,» είπε με ικανοποίηση, κι αφού σκουπίστηκε, έφυγε. Έχω ακούσει πολλά σ’ αυτή τη ζωή, κι έχω γίνει πέτσινος, οπότε δεν στράβωσα. Τουλάχιστον έπλενε τα χέρια μετά το κατούρημα!»

φωτογραφία Facebook

Ο Κορτώ συνέχιζε να σχολιάζει αυτό που του συνέβη και να τρολάρει την κατάσταση λέγοντας: «Μα τον Θεό μου φάνηκε σαν διάλογος Μπουνιουέλ. Η τελευταία αδερφή του κόσμου πάει για τσίσα! Επίσης, καμιά φορά δεν είναι ομοφοβία, αλλά παραφυάδα ηλιθιότητας. Αλλά για να αποφύγεις τους χαζούς πρέπει να κλειστείς στο πατάρι. Μουσική υπόκρουση: Ένιο Μορικόνε. Ο καλός, ο κακός κι ο απόπατος».