Τάσος Χαλκιάς: «Δεν κακοποιήθηκα καθόλου, έφαγα το ξύλο που μου έπρεπε»

Ο Τάσος Χαλκιάς μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy day» και για άλλη μια φορά μας σόκαρε όταν μίλησε για το γεγονός ότι μικρός έτρωγε ξύλο και τώρα θεωρεί πως δεν κακοποιήθηκε, απλώς δικαίως τις έτρωγε! «Εκείνο που αποτελεί τον πυρήνα του δικού μου ταλέντου, θεωρώ ότι είναι μια λέξη σπουδαία και σημαντική, ο πόνος. Ο παντός είδους πόνος. Ο πρωταρχικός πόνος που ένιωσα ήταν κυρίως σωματικός και προερχόταν από το ξύλο που έτρωγα από τον πατέρα μου.

Αλλά για να μην παρεξηγηθώ, δικαίως το έτρωγα! Όταν έτρωγα μία γερή μπουνιά στο πρόσωπο, πονούσα δεν πονούσα; Παιδί ήμουν, 14, 15, 16 χρόνων. Ήταν μία εποχή που τα παιδιά έπρεπε να τρώνε ξύλο! Κάποιοι επιμένουν να λένε: άρα κακοποιηθήκατε. Όχι, δεν κακοποιήθηκα καθόλου, έφαγα το ξύλο που μου έπρεπε. Με έδερνε ο πατέρας μου όταν έπρεπε να μου δώσει ξύλο!

Εκείνη την εποχή δεν ήταν εύκολο να γυρίζεις μετά από 16 ώρες δουλειά, να ξέρεις ότι θα κοιμηθείς τέσσερις ώρες και μετά θα φύγεις πάλι για άλλες 16 ώρες δουλειάς μέσα στη μουτζούρα, μέσα στα πλοία και τα καράβια και να ακούς και τη μαμά να λέει: ο Τασούλης έκανε πάλι αυτό! Μπορεί ο πατέρας να ασχοληθεί με αυτά τα πράγματα; Πάρε μία από εδώ, πάρε και μία από εκεί για να μην το ξανακάνεις. Εγώ δούλευα με άλλες συνθήκες πάνω στην οικογένειά μου και από σκέψη, αλλά και από την εποχή.

«Το έκανε από… αγάπη»

«Κατάλαβα ότι ο πατέρας μου δεν γούσταρε να με δέρνει, αλλά το έκανε από αγάπη όταν με έδειρε ένας δάσκαλος στο σχολείο. Πήγε ο πατέρας μου στο καφενείο, τον βούτηξε από τη γραβάτα, τον σήκωσε πάνω και του είπε: αυτόν εδώ τον δέρνω μόνο εγώ, μην ξαναβάλεις χέρι πάνω του γιατί θα σε πάρει ο διάολος. Και τότε κατάλαβα ότι ο πατέρας μου από αγάπη με βαράει. Άρα, λοιπόν, δεν είμαι κακοποιημένος. Μια χαρά τις έφαγα και σε καλό μου βγήκε».