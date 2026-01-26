Τάσος Χαλκιάς: «Έτρωγα ξύλο από τον πατέρα μου, μέχρι που ήμουν μεγάλο παιδί»

Στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» έδωσε συνέντευξη ο Τάσος Χαλκιάς και μίλησε για την πατρότητα, το πώς τον μεγάλωσε ο δικός του πατέρας, αλλά και το πώς διαπαιδαγώγησε ο ίδιος τα δικά του παιδιά.

Όπως αποκάλυψε, ο ίδιος από τον πατέρα του έτρωγε ξύλο, κάτι όμως που όπως υποστηρίζει για την εποχή εκείνη ήταν κατά κάποιον τρόπο αποδεκτό.

«Τα παιδιά μου θα πουν πώς υπήρξα ως πατέρας. Θέλω να πιστεύω ότι υπήρξα αρκετά καλός πατέρας, στον βαθμό που μπορούσα να έχω επαφή με τα παιδιά μου, ιδιαίτερα στα μικράτα τους. Γιατί δεν ήταν εύκολο, όταν γεννήθηκαν ήμουν κι εγώ σε πλήρη δραστηριότητα. Δεν υπήρξα αυστηρός, με την έννοια να επιβάλλω τιμωρίες ή να σηκώνω τη φωνή, πράγμα που εγώ το δέχτηκα πάρα πολύ από τον πατέρα μου.

Θα μπορούσε να μου έχει μείνει και μία κακή συνήθεια, γιατί εγώ έτρωγα ξύλο μέχρι που ήμουν μεγάλο παιδί. Καλώς ή κακώς αυτά είναι άλλα ζητήματα, γιατί εκείνες τις εποχές σήκωνε άλλες συμπεριφορές. Πολλές φορές με ρωτάνε «δηλαδή σας κακοποιούσε ο πατέρας σας;» και λέω «όχι, καθόλου, μου συμπεριφερόταν όπως έπρεπε για να γίνω καλό παιδί».