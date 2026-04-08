Κώστας Αποστολάκης: «Δεν μπορούσα να μην πω ότι συνάντησα τον Χριστό, αφού συνέβη»

Ο Κώστας Αποστολάκης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno» και μίλησε για τη ζωή του πριν… συναντήσει τον Χριστό, αλλά και μετά. «Η διδασκαλία του Χριστού έχει να κάνει με την προσφορά, με το να δίνεις πράγματα, να προσφέρεις πράγματα, ότι έχεις, μπορεί να μην έχεις τίποτα. Η μητέρα Τερέζα βοήθησε 70 εκατομμύρια ανθρώπους, εγώ μπορώ να μπορώ να βοηθήσω έναν. Αυτός ο ένας άνθρωπος λοιπόν πιάνει τόπο. Και επειδή έχω ανάγκη αυτό το πράγμα, ένας να το δει και να κάνει το σταυρό του, είναι προς δόξαν Θεού, δεν είναι προς δική μου δόξα.

Μπορεί κάποιος να με πάρει για γραφικό όταν είπα ότι συνάντησα τον Χριστό, αλλά δεν μπορούσα να μην πω ότι Τον συνάντησα, αφού συνέβη. Αυτό που είπα είναι μεταφορικό. Ένιωσα την ενέργειά Του, την καθαρή ενέργεια που τη νιώθεις μέσα σου και είναι ξεκάθαρο αυτό. Αν δεν σου συμβεί κάτι, δεν μπορείς να πεις ναι, η ποιότητα του είναι αυτή, η γεύση του είναι αυτή, δεν το ξέρεις. Όταν όμως το γευτείς, τότε θα πεις α, αυτό είναι. Έγινε μέσα σε 30 δευτερόλεπτα μετά από ζητήσεως δικής μου. Το Πνεύμα το Άγιον έρχεται με έναν τρόπο στον άνθρωπο, με τη συντριβή! Δεν κοροϊδεύεται. Είναι το μόνο πράγμα που δεν κοροϊδεύεται σε αυτή τη γη. Με τη συντριβή του εαυτού σου, να πεις εγώ δεν είμαι τίποτα».

«Δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου πριν»

«Η στιγμή που μου συνέβη αυτό, ήταν η πιο δυνατή στιγμή της ακυρώσεως του εαυτού μου, της συντριβής. Ήρθε σε μια στιγμή που το είχα ανάγκη. Όταν πνίγεται η ψυχή σου, όταν κουραστεί η ψυχή, όταν γονατίσει η ψυχή, συνήθως έτσι γίνεται. Ο καθένας έχει το συγκεκριμένο του χρόνο στο να γνωριστεί με το Θείο.

Έχουν περάσει τώρα έξι χρόνια, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου πριν. Καινούργιο κτίσμα σημαίνει ότι είναι ένας άλλος άνθρωπος, με άλλα πιστεύω, άλλα ιδανικά. Λένε ότι οι άνθρωποι δεν αλλάζουν. Όντως δεν αλλάζουν, έτσι είναι. Αλλά άμα θέλουν και ζητήσουν κάτι, αλλάζουν από μόνοι τους».