Μαριάννα Πολυχρονίδη: «Πολεμούσα χρόνια και δεν ερχόταν» - Αποκάλυψε την εγκυμοσύνη της

Η Μαριάννα Πολυχρονίδη αποκάλυψε την εγκυμοσύνη της στον καναπέ του «Super Κατερίνα» κι όπως ήταν φυσικό η ηθοποιός είχε πάρα πολλά να πει με την Κατερίνα Καινούργιου που κι εκείνη σε λίγες εβδομάδες θα γίνει μαμά. «Μπήκα στον έκτο μήνα. Όταν είχα έρθει στην εκπομπή την προηγούμενη φορά ήμουν πολύ λίγο έγκυος, είχα κάνεις μόλις τον πρώτο υπέρηχο, αλλά δεν ήθελα να το πω. Δεν λέω το φύλο, ας κρατήσουμε κάτι για εμάς.

Το θέλαμε πολύ, το προσπαθήσαμε πολύ. Είμαστε δέκα και μισό χρόνια μαζί με τον σύντροφό μου. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και οι δύο. Τώρα σιγά σιγά ξεκινάω τις προετοιμασίες, γιατί στην αρχή δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Το πρώτο τρίμηνο δεν το συζητούσαμε ούτε μεταξύ μας. Τα άγχη και τις αγωνίες προσπαθώ να τα ρυθμίσω, δεν είμαι γενικά αγχώδης, κάνω και πολλά χρόνια ψυχοθεραπεία».

«Είχαν αρχίσει να τελειώνουν οι ελπίδες»

«Είχα κάποιες προτάσεις για το θέατρο, αλλά για του χρόνου. Και μάλιστα ήταν αρκετές, αλλά όλα ξεκινούν πρόβες Αύγουστο για να κάνουν πρεμιέρα τον Οκτώβριο, οπότε, δεν θέλω να κάτσω με το μωράκι μόνο για έναν μήνα, γιατί θα γεννήσω τον Ιούλιο, θέλω να κάτσω περισσότερο. Περίμενα πολλά χρόνια για να συμβεί αυτό που συμβαίνει και το χαίρομαι πολύ και θέλω έτσι να του δώσω το χρόνο που του αναλογεί.

Επειδή εγώ πολεμούσα χρόνια και δεν ερχόταν, είχα αρχίσει φυσικά να δουλεύω και το ενδεχόμενο ότι μπορεί και να μην συμβεί και ότι δεν είναι αυτό που μας ολοκληρώνει σαν ανθρώπους, έτσι; Δεν είναι δηλαδή ότι κάποια γυναίκα που δεν θα κάνει παιδί, είτε γιατί δεν θέλει είτε γιατί δεν καταφέρνει, ότι θα υστερεί σε σχέση με τις άλλες. Δεν το συζητώ αυτό, δεν το διαπραγματεύομαι. Το προσπάθησα, αλλά είχαν αρχίσει να τελειώνουν οι ελπίδες, γιατί έχω κλείσει τα 45».