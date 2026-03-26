Σάλος στον Βόλο: Μαθητές φώναξαν συνθήματα υπέρ της Χρυσής Αυγής στην παρέλαση

Σοκαρισμένοι έμειναν οι πολίτες που παρακολούθησαν την παρέλαση στον Βόλο, όταν μαθητές σχολείου φώναξαν συνθήματα υπέρ της Χρυσής Αυγής, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Σύμφωνα με επώνυμη καταγγελία, το περιστατικό συνέβη όταν το τελευταίο Λύκειο της παρέλασης, που ακολούθησε τους Οδηγούς και τους Προσκόπους, απάντησε με συντονισμένα συνθήματα σε ομάδα που φώναζε αντιπολεμικά συνθήματα.

Αντιδράσεις από τους θεατές

Ο πολίτης που κατέθεσε την καταγγελία ανέφερε πως η ατμόσφαιρα κατά την παρέλαση ήταν απογοητευτική, με μόνο λίγους θεατές να εκφράσουν αποτροπιασμό. «Μόνο ο ίδιος, μια κοπέλα με ένα μικρό αγοράκι εξέφρασαν έντονα την απογοήτευσή τους», δήλωσε ο ίδιος. Οι υπόλοιποι, όπως ανέφερε, φαινόταν να απολαμβάνουν τα συνθήματα, με μερικούς να χασκογελούν.

Η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαγνησίας, μέσω του Διευθυντή της, Δρ. Σωκράτη Σαβελίδη, εξέδωσε ανακοίνωση καταδίκης της ενέργειας, τονίζοντας ότι «συνθήματα υπέρ εγκληματικών οργανώσεων, σκοταδισμού και μισαλλοδοξίας, δεν εκφράζουν σε καμία περίπτωση τους 13.000 μαθητές και μαθήτριες της περιοχής». Στην ίδια ανακοίνωση, ο Διευθυντής επεσήμανε τη σημασία της δημοκρατικής εκπαίδευσης που προσφέρεται στα σχολεία της Μαγνησίας, σύμφωνα με το gegonota.news.

Διερεύνηση του περιστατικού και παιδαγωγική παρέμβαση

Όσον αφορά την καταγγελία, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει ήδη δώσει εντολή για την διεξαγωγή προκαταρκτικής εξέτασης. Επίσης, κλήθηκαν οι αρμόδιοι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, προκειμένου να ενισχύσουν την δημοκρατική συνείδηση στους μαθητές, ενισχύοντας τις αξίες της ενεργούς πολιτειότητας και του σεβασμού στις ανθρώπινες αξίες.