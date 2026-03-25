25 Μαρτίου: Πρώτη φορά στην στρατιωτική παρέλαση ο Παύλος Ντε Γκρες, «Χρόνια πολλά στην πατρίδα μας»

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται και φέτος ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου, όπου στην καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας θα δώσει το «παρών» ο Παύλος Ντε Γκρες, που επέστρεψε στην Ελλάδα.

Κατά τις προετοιμασίες, αντάλλαξε χαμόγελα και σύντομες συνομιλίες με στελέχη και αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα.

«Χρόνια πολλά για την πατρίδα. Είμαι εδώ για πρώτη φορά στη 25η Μαρτίου, βλέπω πολύ όμορφα πράγματα, γεροί άνδρες και γυναίκες στον στρατό, σου ανάβει την ψυχή αυτό» είπε στον ΣΚΑΪ με τον ίδιο να εξηγεί ότι ήρθε μόνος του στην Ελλάδα, τονίζοντας ότι «έχουμε μια πολύ όμορφη και δυνατή πατρίδα. Όταν τα βλέπεις αυτά και βλέπεις τη νεολαία, χαίρομαι πολύ, ήθελα χρόνια να τα δω αυτά».

Αναφορικά με το αν τα παιδιά του θα ακολουθήσουν την στρατιωτική θητεία, ο Παύλος Ντε Γκρες είπε: «Λογικά μπορεί να πάνε όλοι, αλλά αυτός που θέλει να πάει πρώτος είναι ο Κωνσταντίνος, οπότε λογικά θα έρθει κι αυτό».