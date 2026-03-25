25η Μαρτίου: Η έπαρση της ελληνικής σημαίας στην Ακρόπολη

Με κάθε επισημότητα ξεκίνησαν το πρωί της Τετάρτης (25/3) οι εκδηλώσεις για την 25η Μαρτίου, με την έπαρση της σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και την ανάκρουση του εθνικού ύμνου.

Σήμερα τιμάται η έναρξη της Επανάστασης του 1821, 205 χρόνια μετά, ενώ παράλληλα γιορτάζεται ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου.

Το εορταστικό κλίμα στην Αθήνα άνοιξε με τους 21 κανονιοβολισμούς από τον Λυκαβηττό, σύμφωνα με το καθιερωμένο πρωτόκολλο. Ο πρώτος κανονιοβολισμός σημειώθηκε στις 06:21, με ακόμη 20 να ακολουθούν.

Στις 10:00 θα τελεστεί η δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αθηνών, προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου Β’, ενώ ένα λεπτό αργότερα θα πραγματοποιηθεί νέα ρίψη 21 χαιρετιστήριων βολών από τον Λυκαβηττό.

Στις 10:55 θα γίνει η κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στις 11:00 θα ξεκινήσει η στρατιωτική παρέλαση μπροστά από το μνημείο.

Η ημέρα θα ολοκληρωθεί στις 18:41 με την επίσημη υποστολή της σημαίας στην Ακρόπολη, συνοδευόμενη από 21 χαιρετιστήριες βολές.

Παράλληλα, σε όλη τη χώρα πραγματοποιούνται:

Παρελάσεις στρατιωτικών τμημάτων

Γενικός σημαιοστολισμός μονάδων και πλοίων

Φωταγώγηση στρατιωτικών εγκαταστάσεων τις βραδινές ώρες

Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται με τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας, παρουσία της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας.