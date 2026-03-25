Ολοκληρώθηκε η δοξολογία στην Μητρόπολη Αθηνών για την 25η Μαρτίου

Παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, τελείται το πρωί της Τετάρτης (25/3)η δοξολογία στην Μητρόπολη Αθηνών για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου.

Ο πρωθυπουργός έφτασε λίγο πριν τις 10 το πρωί, με το άγημα των Ενόπλων Δυνάμεων να αποδίδει τιμές, και θα παρακολουθήσει ακολούθως τη στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα.

Στην τελετή παρευρίσκονται επίσης ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, οι πρόεδροι ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Ανδρουλάκης και Σωκράτης Φάμελλος, καθώς και ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

