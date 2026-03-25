Βίντεο του Πολεμικού Ναυτικού για την 25η Μαρτίου - Ευχές από τα πλοία που είναι σε αποστολή

Την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου, το Πολεμικό Ναυτικό δημοσίευσε ένα εντυπωσιακό βίντεο απεικονίζοντας τα πλοία που βρίσκονται σε αποστολές σε διάφορες περιοχές του πλανήτη.

Στα συγκινητικά πλάνα φαίνονται οι τοποθεσίες των πλοίων που υπηρετούν όπως οι φρεγάτες «Ψαρά» και «Κίμων» στην Κύπρο, η «Αιγαίον» στην κεντρική Μεσόγειο, η «Ηρακλής» στην Ιταλία και η «Ύδρα» στη Μέση Ανατολή.