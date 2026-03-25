25η Μαρτίου: Από τα drones στους ASTER-30, η Ελλάδα παρουσίασε τα πιο σύγχρονα όπλα της ιστορίας της

Η στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου 2026 στην Αθήνα έδωσε το στίγμα της νέας εποχής για τις Ένοπλες Δυνάμεις, παρουσιάζοντας μια σειρά από καινοτόμα οπλικά συστήματα και τεχνολογίες αιχμής που ενισχύουν την αποτρεπτική ισχύ της χώρας. Η μετάβαση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης «Ατζέντα 2030» και του νέου Δόγματος Αποτροπής, με στόχο τη δημιουργία ενός εγχώριου οικοσυστήματος αμυντικής καινοτομίας.

Νέα οχήματα και συστήματα επιτήρησης

Για πρώτη φορά το προσωπικό παρέλασε με τη νέα στολή «Σύγχρονου Μαχητή», συνδυάζοντας προστασία, ευελιξία και ισχύ πυρός. Ξεχωριστή εντύπωση προκάλεσαν τα τεθωρακισμένα οχήματα Μ1117, εξοπλισμένα με ηλεκτρονικούς αισθητήρες, κάμερες υψηλής ευκρίνειας και σύστημα drone για αυτόνομη επιτήρηση σε πραγματικό χρόνο.

Εντυπωσιακή και φέτος η στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου

Το πεδίο των θαλάσσιων απειλών ενισχύθηκε με τις βαρέως τύπου τορπίλες Seahake-4 και το κατευθυνόμενο βλήμα ASTER-30, που προσφέρουν προηγμένο σύστημα καθοδήγησης και δυνατότητα αναχαίτισης σύγχρονων αεροπορικών και υποβρυχίων απειλών.

Τεχνολογία αντι-drone και μη επανδρωμένα αεροσκάφη

Η παρέλαση ανέδειξε τα προηγμένα συστήματα Κένταυρος και Υπερίων, σχεδιασμένα για εντοπισμό και εξουδετέρωση επιτιθέμενων drones, ενώ τα S-100, Αρχύτας και A900 επεκτείνουν τις δυνατότητες επιτήρησης σε βάθος έως 200 χιλιόμετρα, τόσο από ξηρά όσο και από θαλάσσια μέσα. Επιπλέον, η παρουσία του υποβρυχίου scooter Rotinor και των ρομποτικών οχημάτων EOD ενισχύει την ικανότητα για ασφαλείς ειδικές αποστολές και εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών.

Κινητές μονάδες και command & control

Η στρατιωτική τεχνολογία συμπληρώνεται με κινητές μονάδες παραγωγής drone, επιτρέποντας την κατασκευή και υποστήριξη μη επανδρωμένων αεροσκαφών επί τόπου, καθώς και με τα τακτικά κέντρα διοίκησης και επικοινωνιών («ΜΕΤΟΙΚΟΣ», «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ»), που εξασφαλίζουν πλήρη επιχειρησιακή εικόνα σε πραγματικό χρόνο και συντονισμό σε οποιοδήποτε περιβάλλον.

Η παρέλαση της 25ης Μαρτίου 2026 δεν ήταν απλώς επίδειξη δύναμης· ήταν η αποτύπωση της στρατηγικής μετάβασης των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων σε ένα νέο μοντέλο επιχειρησιακής λειτουργίας, βασισμένο στην τεχνολογική υπεροχή, την καινοτομία και την ενίσχυση της εθνικής αποτρεπτικής ισχύος.