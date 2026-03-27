27χρονη πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας: «Ο ουρανός δεν ανήκει σε κανένα φύλο - Χρειάζεται θέληση»

Η Ευαγγελία Καφαντόγια-Κριεμπάρδη, 27 ετών, υπηρετεί στην 112 Πτέρυγα Μάχης και μίλησε στο ΜΕGA για την εμπειρία της ως πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας.

«Μεγάλωσα σε στρατιωτική οικογένεια, με παππού, πατέρα και αδελφή αξιωματικούς στην Πολεμική Αεροπορία», λέει η Ευαγγελία Καφαντόγια-Κριεμπάρδη. «Πάντα με εντυπωσίαζε η στολή και η ιδέα να υπηρετεί κανείς την πατρίδα. Για εμάς, η Πολεμική Αεροπορία είναι οικογένεια».

Η ίδια προσθέτει ότι η δυναμική παρουσία μιας γυναίκας στον στρατό δεν είναι πάντα εύκολα διαχειρίσιμη από όλους, ιδίως όταν δεν φορά στολή: «Όταν μας βλέπουν χωρίς στολή, δεν μπορούν όλοι να το διαχειριστούν».

Τι χρειάζεται για να γίνεις πιλότος

«Το πρώτο είναι να το θέλεις και να έχεις πάθος», εξηγεί η 27χρονη ανθυποσμηναγός. Η εκπαίδευση στη Σχολή Ικάρων διαρκεί 4 χρόνια, ενώ η πτητική εκπαίδευση συνεχίζεται και μετά τη σχολή. Η ίδια έχει συνολικά 6 χρόνια εκπαίδευσης στα αεροσκάφη της.

«Το πιο δύσκολο είναι η πτητική εκπαίδευση», τονίζει, «εκεί χρειάζεσαι θέληση, αγάπη για την πτήση και δυναμισμό. Η αδρεναλίνη και η αφοσίωση στη δουλειά υπερνικούν κάθε δυσκολία».

Αεροδιακομιδές και λειτούργημα

Στις αεροδιακομιδές που συμμετέχει, η Ευαγγελία αναφέρει ότι πέρα από την ελευθερία της πτήσης, νιώθει γεμάτη γιατί προσφέρει ουσιαστική βοήθεια: «Νιώθεις ότι κάνεις λειτούργημα».

«Στην Ικάρων δεν είσαι άνδρας ή γυναίκα, αλλά Ίκαρος», λέει η ίδια. «Αποδείξαμε ότι το φύλο δεν καθορίζει τα όρια και τις δυνατότητες κανενός».

Κλείνοντας, απευθύνεται σε όσες κοπέλες ονειρεύονται να γίνουν πιλότοι: «Αν το θέλει κάποια, να το τολμήσει. Δεν είναι ανδρικό επάγγελμα, ο ουρανός ανήκει σε όσους τολμήσουν να τον διεκδικήσουν».