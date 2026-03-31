Η Πολεμική Αεροπορία σε διεθνή άσκηση του ΝΑΤΟ σε Βαλκάνια και Αδριατική

Από την Τετάρτη 25 έως την Τρίτη 31 Μαρτίου 2026 η Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ), συμμετείχε στην άσκηση «NEPTUNE STRIKE 26-1», που διεξήχθη στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Αδριατικής θάλασσας, υπό την Διοίκηση και τον Έλεγχο του Στρατηγείου της Ναυτικής Δύναμης Κρούσης και Υποστήριξης του ΝΑΤΟ (Naval Striking and Support Forces NATO – STRIKFORNATO).

H ΠΑ συμμετείχε με αεροσκάφη F-16 της 336Μ από την 116 Πτέρυγα Μάχης (ΠΜ) και της 347Μ από την 111ΠΜ. Στην άσκηση έλαβαν μέρος πλην της Ελλάδας, δυνάμεις από την Αλβανία, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ιταλία, Ισπανία, Κροατία, Ολλανδία, Ρουμανία και Φινλανδία.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης εκτελέστηκαν αποστολές αεράμυνας (Air Defence Exercise), εγγύς αεροπορικής υποστήριξης (Close Air Support) και ναυτικού πλήγματος μεγάλου βεληνεκούς (Long Rage Maritime Strike).

Η συμμετοχή της ΠΑ συνέβαλε στην αναβάθμιση της επιχειρησιακής ετοιμότητας, της διαλειτουργικότητας και της μαχητικής ικανότητας, ενισχύοντας τη στρατιωτική συνεργασία σε συμμαχικό επίπεδο.