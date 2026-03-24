Το εντυπωσιακό βίντεο των Ενόπλων Δυνάμεων για την 25η Μαρτίου με μήνυμα ισχύος

Με ένα εντυπωσιακό βίντεο το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας τιμά την επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα συνέχειας και εθνικής ετοιμότητας. Με σύνθημα «Τιμούμε το παρελθόν, υπερασπιζόμαστε το μέλλον» το βίντεο αποτυπώνει τη σύνδεση της ιστορικής κληρονομιάς με τη σύγχρονη αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ξεχωριστή θέση στο βίντεο κατέχουν οι φρεγάτες Μπελαρά, που συμβολίζουν τη νέα εποχή για το Πολεμικό Ναυτικό, καθώς και τα μαχητικά αεροσκάφη Ραφάλ, τα οποία ενισχύουν καθοριστικά την αποτρεπτική ισχύ της Πολεμικής Αεροπορίας. Μεταξύ άλλων, παρουσιάζονται σύγχρονα οπλικά συστήματα αλλά και σκηνές από χερσαίες και αμφίβιες επιχειρήσεις, υπογραμμίζοντας τη συνεργασία των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.