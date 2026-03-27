«Η Ελλάδα δεν εμπλέκεται στη σύρραξη» λέει ο Δαβάκης - «Αποστάσεις» από τις δηλώσεις Χούπη στην Bild

«Η Ελλάδα δεν εμπλέκεται στη σύρραξη, δεν είναι μέρος του προβλήματος, αλλά μέρος της λύσης» τόνισε ο Θανάσης Δαβάκης, επιμένοντας πως η χώρα μας δεν έχει καμία εμπλοκή στον πόλεμο στο Ιράν. Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας σχολίασε μάλιστα τις πρόσφατες δηλώσεις του αρχηγού ΓΕΕΘΑ Δημήτρη Χούπη στην Bild, λέγοντας πως «δεν συνιστούν αυτοτελή διατύπωση κυβερνητικής θέσης ή πολιτικής», μιλώντας σε κάθε περίπτωση για «απομόνωση» συγκεκριμένων φράσεων.

Απαντώντας στην Ολομέλεια σε επίκαιρη ερώτηση του Αλέξανδρου Καζαμία της Πλεύσης Ελευθερίας, ο οποίος υποστήριξε ότι η Ελλάδα «έχει αρχίσει να εμπλέκεται όλο και πιο βαθιά στον πόλεμο», ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας επεσήμανε πως η κατάρριψη πυραύλων από ελληνικούς Patriot στη Σαουδική Αραβία εντάσσεται στο πλαίσιο συμφωνιών με «καθαρά αμυντικό και αποτρεπτικό χαρακτήρα», και πως σε καμία περίπτωση δεν συνιστά «εμπλοκή σε επιχειρήσεις».

«Τι θέλατε, να τους πάρουμε και να φύγουμε τους Patriot; Πώς θα τιμούσαμε την υπογραφή μας με τη Σαουδική Αραβία; Ή να βλέπαμε τους πυραύλους να περνούν;», σχολίασε. Την ίδια στιγμή, αναφερόμενος στη φρεγάτα ΥΔΡΑ, επεσήμανε πως «βρίσκεται εδώ και πολύ καιρό στην Ερυθρά Θάλασσα, προ της ενάρξεως των επιχειρήσεων», καθώς και πως «προστατεύει τη ναυσιπλοΐα».

«Η εξωτερική και αμυντική πολιτική καθορίζεται θεσμικά από την κυβέρνηση»

Ο Θανάσης Δαβάκης απάντησε και αναφορικώς με τις πρόσφατες δηλώσεις του στρατηγού Δημήτρη Χούπη στη γερμανική Bild - και συγκεκριμένα στις αιτιάσεις του Αλέξανδρου Καζαμία ότι μέσω αυτών ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ «υποστηρίζει τον πόλεμο» - τονίζοντας πως «η εξωτερική και αμυντική πολιτική της χώρας καθορίζεται θεσμικά από κυβέρνηση και εκφράζεται μέσω των εκπροσώπων της».



«Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ είναι ένα εκλεκτό στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι δηλώσεις αυτές δεν συνιστούν αυτοτελή διατύπωση κυβερνητικής θέσης ή πολιτικής. Έγιναν στο πλαίσιο σειράς διαδοχικών ερωταπαντήσεων, απομονώθηκαν συγκεκριμένες φράσεις. Αυτό δεν μεταβάλλει στο ελάχιστο τη σαφή μας θέση. Η οποία είναι ότι η χώρα μας δεν υποστηρίζει την κλιμάκωση και δεν υιοθετεί σενάρια αλλαγής καθεστώτος», τόνισε ο υφυπουργός, ενώ όταν ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας επέμεινε, πρόσθεσε: «ο αρχηγός έκανε μια επιχειρησιακή προσέγγιση, δεν είναι ότι του ξέφυγε κάτι. Η θέση της κυβέρνησης είναι σαφής, συνεπής και επαναλαμβανόμενη σε όλα τα διεθνή fora: Προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, αποφυγή κάθε περαιτέρω κλιμάκωσης και επιμονή στην εύρεση διπλωματικής λύσης», όπως είπε.

Καζαμίας: Βρισκόμαστε στα παρασκήνια του θεάτρου των επιχειρήσεων

Από την πλευρά του ο ερωτών βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας τόνισε πως η κυβέρνηση υιοθετεί «εσκεμμένα διφορούμενη πολιτική». «Η Ελλάδα έχει αρχίσει να εμπλέκεται όλο και πιο βαθιά σε αυτόν τον πόλεμο. Βρισκόμαστε στα παρασκήνια του θεάτρου των επιχειρήσεων εδώ και εβδομάδες», υποστήριξε ο Αλέξανδρος Καζαμίας και αναφέρθηκε στην κατάρριψη των βαλλιστικών πυραύλων στη Σαουδική Αραβία από τους ελληνικούς Patriot, όπως και στην παραμονή του αεροπλανοφόρου USS Gerald R. Ford στη βάση στη Σούδα.