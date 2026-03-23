«Πράσινο φως» από το ΚΥΣΕΑ σε νέο μεγάλο εξοπλιστικό πακέτο - Εγκρίθηκε ο αντι-drone θόλος

Πράσινο φως έδωσε σήμερα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) για μια σειρά κρίσιμων εξοπλιστικών προγραμμάτων, σηματοδοτώντας, όπως τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, «την είσοδο της χώρας σε μια νέα εποχής».

Κεντρικό σημείο των αποφάσεων αποτελεί η έγκριση του νέου αντι-drone θόλου, που αναμένεται να αναβαθμίσει σημαντικά την αντιαεροπορική προστασία της χώρας.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τα μαχητικά αεροσκάφη, καθώς με την αναβάθμιση των F-16 Block 50 σε Viper, σε συνδυασμό με τα Rafale και τα F-35, η Πολεμική Αεροπορία εξελίσσεται σε μία από τις πιο ισχυρές στην Ευρώπη.

Όπως ανέφερε ο Νίκος Δένδιας όσον αφορά τα μεταγωγικά αεροσκάφη, όταν η κυβέρνηση ανέλαβε υπήρχε μόλις ένα σε επιχειρησιακή χρήση, ενώ σήμερα ο αριθμός έχει φτάσει τα δώδεκα. Παράλληλα, εξετάζεται η αγορά 2 ή 3 νέων μεταγωγικών, μια συζήτηση που θα γίνει στο μέλλον, σύμφωνα με τον ίδιο.

Το νέο εξοπλιστικό πακέτο που εγκρίθηκε

Το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε:

Προμήθεια ισραηλινών αντιαεροπορικών και αντιπυραυλικών συστημάτων Spyder, Barak MX της εταιρείας Rafael Advanced Defense Systems και David’s Sling της Israel Aerospace Industries.

Αναβάθμιση 38 μαχητικών F-16 Block 50 σε έκδοση Viper.

Έργα υποδομής για τα μαχητικά 5ης γενιάς F-35 στην Αεροπορική Βάση Ανδραβίδας.

Σύμβαση υποστήριξης των μεταγωγικών C-27J Spartan (προβλέπεται η ενεργοποίηση του έβδομου από τα συνολικά οκτώ C-27 που διαθέτει η Πολεμική Αεροπορία).

Δύο συμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό των τεσσάρων φρεγατών MEKO του Πολεμικού Ναυτικού, το πρώτο μεγάλο βήμα που σηματοδοτεί την έναρξη του προγράμματος.

Η εν συνεχεία υποστήριξη (FOS) για ανταλλακτικά μαχητικών μέσω διακρατικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ.

Προμήθεια βλημάτων 120 χιλιοστών για τα τεθωρακισμένα άρματα μάχης Leopard.

Ενημέρωση για Ιράν και Μέση Ανατολή

Η ατζέντα του σημερινού ΚΥΣΕΑ επικεντρώθηκε στις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και συνολικά στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με την ενημέρωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, οι Υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ενημέρωσαν το Συμβούλιο για το διπλωματικό και στρατιωτικό σκηνικό που διαμορφώνεται μετά τις πρόσφατες εντάσεις στην περιοχή.

Παράλληλα, το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε νέα εξοπλιστικά προγράμματα των Ενόπλων Δυνάμεων, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας.

Τέλος, αποφασίστηκε ο Αντιναύαρχος Χρήστος Κοντορουχάς να αναλάβει καθήκοντα νέου Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.