Ιδρύεται γραφείο διασύνδεσης και επαγγελματικής μετάβασης αφυπηρετούντων στελεχών με έγκριση Δένδια

Στην ίδρυση εξειδικευμένου γραφείου διασύνδεσης και επαγγελματικής μετάβασης αφυπηρετούντων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο θα λειτουργεί εντός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής 'Αμυνας (ΓΕΕΘΑ), προχωρά το υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας, με έγκριση του υπουργού Εθνικής 'Αμυνας Νίκου Δένδια.

Στόχος της ίδρυσης του νέου γραφείου, υπογραμμίζουν πηγές του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας, είναι η υποστήριξη των αφυπηρετούντων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και η διασύνδεσή τους με την εγχώρια και διεθνή αγορά εργασίας.

Η πρωτοβουλία εναρμονίζεται με τα πρότυπα που εφαρμόζονται σε χώρες του εξωτερικού και συνεισφέρει στη στρατηγική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ειδικότερα, ο ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι οι αρμοδιότητες του γραφείου εστιάζονται σε έξι βασικούς πυλώνες λειτουργίας:

- Παροχή πιστοποιήσεων μέσω της αντιστοίχισης των στρατιωτικών ειδικοτήτων με τα αναγνωρισμένα επαγγελματικά περιγράμματα.

- Λειτουργία διαδικτυακής πλατφόρμας στην οποία εγχώριες και διεθνείς εταιρείες θα μπορούν να αναρτούν θέσεις εργασίας για τα στελέχη.

- Συμβουλευτική μέσω σεμιναρίων, τεχνικών συνέντευξης και παροχή καθοδήγησης.

- Δημιουργία ψηφιακού μητρώου βιογραφικών των στελεχών.

- Σύναψη μνημονίων συνεργασίας με θεσμικούς φορείς, όπως ΣΕΒ, Αμυντική Βιομηχανία.

- Διοργάνωση ειδικών εκδηλώσεων, όπως career days, αποκλειστικά για στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η ίδρυση του γραφείου διασύνδεσης αποτελεί, αναφέρουν οι ίδιες πηγές, μια έμπρακτη εκτίμηση από πλευράς του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας της προσφοράς των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων που αφυπηρετούν, όπως και αναγνώριση των υψηλών ικανοτήτων, των δεξιοτήτων και της εμπειρίας τους.