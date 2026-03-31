Σειρά συναντήσεων είχε ο Νίκος Δένδιας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα βρέθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, πραγματοποιώντας σειρά συναντήσεων με την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία.
Επίσκεψη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πραγματοποίησε την Τρίτη 31 Μαρτίου 2026 ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας. Τον Έλληνα υπουργό υποδέχθηκε στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Al Ain στο Άμπου Ντάμπι ο υπουργός Επικρατείας για Αμυντικές Υποθέσεις της χώρας, Mohamed Bin Mubarak Bin Fadhel Al Mazrouei.
Οι δύο πλευρές συναντήθηκαν στις εγκαταστάσεις του “Khalifa Bin Zayed Air College”, όπου αντάλλαξαν απόψεις για τις τελευταίες εξελίξεις και την κατάσταση ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή, δίνοντας έμφαση στις κοινές προκλήσεις και τις προοπτικές συνεργασίας.
Συνάντηση με τον Πρόεδρο των ΗΑΕ
Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο κ. Δένδιας έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Διάδοχος και Πρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Άμπου Ντάμπι, Σεΐχης Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, καθώς και ο υπουργός Επικρατείας για Αμυντικές Υποθέσεις.
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας είχε, επίσης, συνάντηση στο Άμπου Ντάμπι με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών των ΗΑΕ, Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan. Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας τους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών.