Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ο Νίκος Δένδιας

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, πρόκειται να μεταβεί σήμερα, Τρίτη 31 Μαρτίου 2026, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με αξιωματούχους της χώρας.



Κατά τις συναντήσεις θα συζητηθούν οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι Ελλάδα και ΗΑΕ έχουν υπογράψει αμυντική συμφωνία τον Νοέμβριο του 2020 η οποία περιλαμβάνει Ρήτρα Αμοιβαίας Στρατιωτικής Συνδρομής σε περίπτωση εξωτερικής απειλής.

Εκρήξεις στο Ντουμπάι - Χτυπήθηκε δεξαμενόπλοιο

Την ίδια ώρα, εκρήξεις ακούστηκαν στο Ντουμπάι, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP. Στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων της πόλης εστάλη προειδοποίηση: «Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας απαντούν αυτή τη στιγμή σε πυραυλική απειλή», ενώ οι Αρχές κάλεσαν τους πολίτες να προστατευθούν.



Νωρίτερα, ένα πλήρως φορτωμένο δεξαμενόπλοιο που βρισκόταν στα ανοικτά του Ντουμπάι δέχθηκε επίθεση από το Ιράν, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά. Πρόκειται για το δεξαμενόπλοιο Al- Salmi με σημαία Κουβέιτ, με τη διαχειρίστρια εταιρεία του, Kuwait Petroleum Corp, να αναφέρει ότι έχουν σημειωθεί ζημιές στο κύτος του.