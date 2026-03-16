Εξοπλιστικά: Ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας με 1,2 δισ. ευρώ

«Παρμενίων» / ΥΠΕΘΑ / Διεύθυνση Ενημέρωσης
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

Για τεράστια αναβάθμιση της ελληνικής αεράμυνας έκανε λόγο χθες ο Νίκος Δένδιας, με αφορμή το μεγάλο εξοπλιστικό «πακέτο» που εισήχθη για γνωμοδότηση στην Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων της Βουλής.

Και η αλήθεια είναι ότι η λίστα είναι μεγάλη: δημιουργία των υποδομών για την επιχειρησιακή ένταξη των αεροσκαφών F-35 στο αεροδρόμιο της Ανδραβίδας, η αναβάθμιση των F-16 Block 50 σε έκδοση Viper, ο εκσυγχρονισμός των φρεγατών MEKO αλλά και μια σειρά από προγράμματα υποστήριξης αεροσκαφών, μεταξύ των οποίων και τα μεταγωγικά C-27.

Πρόκειται για ένα ποσό που συνολικά αγγίζει τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ, και περιλαμβάνει την εμπλοκή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Άλλωστε, αυτός ήταν από την πρώτη στιγμή ένας από τους στόχους που είχε θέσει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας: από το περίπου 5% που είναι σήμερα, να φθάσει το 25% και όπου είναι δυνατόν να το ξεπεράσει.

Αυτό λοιπόν που έμαθα είναι πως από τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ, το 1,2 δισ. θα επιστρέψει σε ελληνικά χέρια, όπως ακριβώς προβλέπουν οι συμφωνίες.

Not bad, που λένε και στο χωριό μου.

