«ΑΡΙΑΔΝΗ 26»: Εικόνες από την πολυεθνική άσκηση ναρκοπολέμου στο Κρητικό Πέλαγος

Από τη Δευτέρα 02 έως την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026, διεξήχθη η πολυεθνική άσκηση ναρκοπολέμου «ΑΡΙΑΔΝΗ 26», στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Κρητικού Πελάγους.



H συγκεκριμένη άσκηση είναι τύπου INVITEX και διοργανώνεται από το Πολεμικό Ναυτικό σε ετήσια βάση με σκοπό την εκπαίδευση σε αντικείμενα ναρκοπολέμου, αντιναρκικών επιχειρήσεων πολύ ρηχών υδάτων, επιχειρήσεων Αυτόνομων Υποβρυχίων Οχημάτων (Autonomous Underwater Vehicles - AUVs), καθώς και στην προαγωγή του επιπέδου της συνεργασίας των συμμετεχόντων σε συμμαχικό πλαίσιο.

Στην άσκηση συμμετείχαν μονάδες επιφανείας της Διοίκησης Φρεγατών (ΔΦΓ), της Διοίκησης Πλοίων Επιτήρησης (ΔΠΕ), της Διοίκησης Ναρκοπολέμου (ΔΝΑΡ), ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού (ΔΑΝ), προσωπικό της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών (ΔΥΚ), αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας, σκάφος του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και μέσα και προσωπικό από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Βουλγαρία, τη Γαλλία, την Κροατία, τη Ρουμανία , το Center of Excellence NATO Mine Warfare καθώς και από το NATO STO CMRE (Science and Technology Organization Centre for Maritime Research and Experimentation).

Φωτογραφίες: Γενικό Επιτελείο Ναυτικού