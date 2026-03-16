«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Πράσινο φως για το εξοπλιστικό πακέτο - μαμούθ

Η επιτροπή συνεδρίασε νωρίτερα κεκλεισμένων των θυρών για περισσότερες από τέσσερις ώρες, με τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη να υπεραμύνεται των προγραμμάτων που αποτελούν, μεταξύ άλλων, τον πυρήνα της «Ασπίδας του Αχιλλέα».

Η στάση της αντιπολίτευσης

Η αντιπολίτευση ωστόσο δεν στήριξε το νέο σύστημα αεράμυνας, καθώς κατά τη σχετική ψηφοφορία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση και ΝΙΚΗ δήλωσαν «παρών», ενώ ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν. Δεν υπήρχε εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς την ώρα της ψηφοφορίας.

Το ΠΑΣΟΚ δήλωσε «παρών» στην «Ασπίδα του Αχιλλέα» καταγγέλλοντας τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, πως δεν υπήρξε μελέτη σύγκρισης με άλλα συστήματα. Με εξαίρεση τη σύμβαση για την απόκτηση βλημάτων την οποία καταψήφισε, η «πράσινη» παράταξη υπερψήφισε όλες τις υπόλοιπες συμβάσεις. Ο εισηγητής του κόμματος Μιχάλης Κατρίνης πάντως στηλίτευσε, κατά πληροφορίες, την απουσία του Νίκου Δένδια από τη συνεδρίαση, μιλώντας την «απαξίωση» της επιτροπής.

Ο ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε «παρών» στην «Ασπίδα του Αχιλλέα» και στα συνοδά έργα υποδομής για τα F-35, ενώ υπερψήφισε τις υπόλοιπες συμβάσεις.

Τι περιλαμβάνει το πακέτο

Το «πακέτο» που εγκρίθηκε από την επιτροπή Εξοπλιστικών αφορά το βασικό «κορμό» του ελληνικού αμυντικού θόλου με την ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας να κάνει λόγο για πολλαπλά επίπεδα αντιμετώπισης όλων των σύγχρονων απειλών, των αεροσκαφών, των drones, αλλά και των πυραύλων και των βαλλιστικών πυραύλων.

Περιλαμβάνει ακόμη, μεταξύ άλλων, την αναβάθμιση των 38 μαχητικών F-16 Block 50 σε έκδοση Viper, τον εκσυγχρονισμό των τεσσάρων φρεγατών ΜΕΚΟ, καθώς και τα έργα υποδομής για την επιχειρησιακή ένταξη των αεροσκαφών F-35 στο αεροδρόμιο της Ανδραβίδας.