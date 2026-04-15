Νέο ορόσημο για την Πολεμική Αεροπορία: Παραδόθηκε το 50ό F-16 Viper

Σημαντικό ορόσημο για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας αποτελεί η παραλαβή του 50ού μαχητικού αεροσκάφους F-16 Viper από την Πολεμική Αεροπορία. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει την πρόοδο ενός από τα πλέον σύνθετα και στρατηγικής σημασίας προγράμματα εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με τη Lockheed Martin και την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ).



Η αναβάθμιση των F-16 στην έκδοση Viper ενισχύει ουσιαστικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Πολεμικής Αεροπορίας, παρέχοντας αυξημένη ικανότητα εντοπισμού, παρακολούθησης και αντιμετώπισης απειλών με μεγαλύτερη ταχύτητα και ακρίβεια. Οι δυνατότητες αυτές αποτυπώθηκαν και κατά την πρόσφατη άσκηση «ΗΝΙΟΧΟΣ 2026», όπου τα αναβαθμισμένα αεροσκάφη συμμετείχαν σε σύνθετες αποστολές σε περιβάλλον υψηλής επιχειρησιακής έντασης, με τη συμμετοχή συμμαχικών δυνάμεων.

Σε δήλωσή του, ο εκτελεστικός πρόεδρος της ΕΑΒ, Αλέξανδρος Διακόπουλος, σημείωσε ότι η παράδοση του 50ού F-16 Viper καταδεικνύει την ομαλή και ταχέως εξελισσόμενη πορεία ενός ιδιαίτερα απαιτητικού προγράμματος, το οποίο αποδίδει ήδη απτά αποτελέσματα στην επιχειρησιακή ετοιμότητα της Πολεμικής Αεροπορίας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι στόχος παραμένει η ολοκλήρωση του προγράμματος με συνέπεια και αξιοπιστία.



Από την πλευρά της Lockheed Martin, ο Mike Shoemaker, αντιπρόεδρος του Integrated Fighter Group, επισήμανε ότι η πρόοδος του προγράμματος δεν περιορίζεται μόνο στην ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων, αλλά συμβάλλει και στη δημιουργία ισχυρής βάσης υποστήριξης για τη μακροπρόθεσμη διατήρησή τους. Όπως ανέφερε, η συνεργασία με την Ελλάδα ενισχύει την εγχώρια τεχνική υποδομή και την τεχνογνωσία.

Παράλληλα, το πρόγραμμα έχει σημαντικό αποτύπωμα στην ελληνική αμυντική βιομηχανία, καθώς η υλοποίησή του στην Τανάγρα συμβάλλει στην ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού και στην ενίσχυση των δυνατοτήτων της ΕΑΒ. Η εγχώρια συντήρηση και αναβάθμιση του στόλου ενισχύει την επιχειρησιακή αυτονομία της χώρας, ενώ παράλληλα συμβάλλει στη συνολική ετοιμότητα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.