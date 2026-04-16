Βίντεο της Πολεμικής Αεροπορίας από τη διάσωση επιβάτη από κρουαζιερόπλοιο ανοιχτά της Λήμνου

Την Τετάρτη 15 Απριλίου 2026, ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποίησε την αποστολή MEDEVAC για τη μεταφορά ενός ατόμου από το κρουαζιερόπλοιο «Silver Muse».

Το πλοίο βρισκόταν περίπου 10 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Λήμνου, όταν κρίθηκε απαραίτητη η άμεση αεροδιακομιδή του επιβάτη.

Το ελικόπτερο παρέλαβε τον ασθενή και τον μετέφερε με ασφάλεια στην 130 Σμηναρχία Μάχης. Εκεί, τον ασθενή παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη συνέχιση της μεταφοράς του σε υγειονομική μονάδα.