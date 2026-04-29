Αλόννησος: Σοβαρά τραυματίας ναύτης μετά από πτώση 6 μέτρων - Αεροδιακομιδή στη Λάρισα

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (29/4) σε επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο στην Αλόννησο, κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης βλάβης.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, 43χρονος ναύτης, μέλος του πληρώματος, τραυματίστηκε σοβαρά ενώ εκτελούσε εργασίες στο πλοίο, το οποίο βρισκόταν στο λιμάνι της Αλοννήσου.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο τραυματισμός προκλήθηκε έπειτα από πτώση του από ύψος περίπου έξι μέτρων.

Από την πτώση, ο ναύτης υπέστη σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση, με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό να διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε απαραίτητη η άμεση αεροδιακομιδή του.

Με ελικόπτερο του ΕΚΑΒ, το οποίο απογειώθηκε από την Αθήνα, ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας για περαιτέρω νοσηλεία.