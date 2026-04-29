Αλόννησος: Σοβαρά τραυματίας ναύτης μετά από πτώση 6 μέτρων - Αεροδιακομιδή στη Λάρισα
Σοβαρά τραυματίστηκε 43χρονος ναύτης σε πλοίο στην Αλόννησο, έπειτα από πτώση από ύψος, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί με ελικόπτερο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.
Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (29/4) σε επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο στην Αλόννησο, κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης βλάβης.
Σύμφωνα με το Λιμενικό, 43χρονος ναύτης, μέλος του πληρώματος, τραυματίστηκε σοβαρά ενώ εκτελούσε εργασίες στο πλοίο, το οποίο βρισκόταν στο λιμάνι της Αλοννήσου.
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο τραυματισμός προκλήθηκε έπειτα από πτώση του από ύψος περίπου έξι μέτρων.
Από την πτώση, ο ναύτης υπέστη σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση, με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό να διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε απαραίτητη η άμεση αεροδιακομιδή του.
Με ελικόπτερο του ΕΚΑΒ, το οποίο απογειώθηκε από την Αθήνα, ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας για περαιτέρω νοσηλεία.