Επιχείρηση MEDEVAC στη Ρόδο: Επείγουσα αεροδιακομιδή ασθενούς από φορτηγό πλοίο

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Επιχείρηση επείγουσας αεροδιακομιδής (MEDEVAC) πραγματοποιήθηκε ανοιχτά της Ρόδου για τη μεταφορά ενός ατόμου που έχρηζε άμεσης ιατρικής φροντίδας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο φορτηγό πλοίο «Nava Dionysos», το οποίο έπλεε περίπου 40 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ρόδου.

Αποστολή MEDEVAC 1 ατόμου, από το φορτηγό πλοίο «Nava Dionysos», το όποιο έπλεε 40νμ νοτιοανατολικά της Ρόδου. pic.twitter.com/Ff9QcTF5yE — Flash.gr (@flashgrofficial) June 26, 2026

Η αεροδιακομιδή πραγματοποιήθηκε με ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, στο πλαίσιο αποστολής MEDEVAC και σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ.

Ο ασθενής μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου παραδόθηκε για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας.

Οι αποστολές MEDEVAC αφορούν επείγουσες αερομεταφορές ή μεταφορές ασθενών και τραυματιών, ενώ τα ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας συμμετέχουν τακτικά, σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ, σε επιχειρήσεις διάσωσης και αεροδιακομιδών στην ανοιχτή θάλασσα.