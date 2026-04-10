Στον Έβρο και τη Θράκη για το Πάσχα ο Νίκος Δένδιας - Επίσκεψη υψηλού συμβολισμού

Στον Έβρο θα βρεθεί για τις ημέρες του Πάσχα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, πραγματοποιώντας επίσκεψη υψηλού συμβολισμού στην ακριτική περιοχή και στις μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων που επιχειρούν στη Θράκη.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου (11/04) ο κ. Δένδιας θα μεταβεί στην έδρα της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης (ΑΣΔΙΘ) στην Ξάνθη, όπου αναμένεται να ενημερωθεί για την επιχειρησιακή κατάσταση και τις τρέχουσες δραστηριότητες των μονάδων.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας θα παρακολουθήσει την Ακολουθία της Αναστάσεως στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου, στην Αλεξανδρούπολη, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και στήριξης προς το προσωπικό που υπηρετεί μακριά από τις οικογένειές του κατά την εορταστική περίοδο.

Την Κυριακή του Πάσχα (12/04), ο υπουργός Εθνικής Άμυνας θα επισκεφθεί το Επιτηρητικό Φυλάκιο 126 κοντά στο Σουφλί που έχει καίριο ρόλο στην επιτήρηση των ελληνοτουρκικών συνόρων, όπου θα ανταλλάξει ευχές με τα στελέχη και τους οπλίτες που βρίσκονται σε υπηρεσία. Στη συνέχεια θα παρακαθίσει σε πασχαλινό γεύμα με στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και οπλίτες θητείας στο στρατόπεδο Υποστρατήγου Νικολάου Δελαγραμμάτικα.