25η Μαρτίου: Εντυπωσιακή διέλευση του F-16 «ΖΕΥΣ» - Άφησε χρώματα της ελληνικής σημαίας στον ουρανό

Η στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου είχε έναν ακόμη εντυπωσιακό πρωταγωνιστή, το F-16 της ομάδας επίδειξης «ΖΕΥΣ» που πραγματοποίησε μια εκπληκτική διέλευση στον ελληνικό ουρανό, αφήνοντας το κοινό έκπληκτο.

Με θόρυβο και ταχύτητα που καθηλώνει, το μαχητικό αεροσκάφος πέταξε με τεράστια ακρίβεια και εντυπωσιακή ευκινησία, εκτελώντας ελιγμούς που κόβουν την ανάσα. Οι θεατές στο Σύνταγμα και σε άλλες περιοχές της Αθήνας σείστηκαν από τον ήχο των κινητήρων, ενώ το αεροπλάνο «έκοψε» τη διαδρομή στον αττικό ουρανό με αψεγάδιαστο συγχρονισμό.

Το F-16 της ομάδας «ΖΕΥΣ» έδειξε για άλλη μια φορά τη δύναμη και την ικανότητα των Ελλήνων πιλότων, κάνοντας τη παρέλαση μια μοναδική εμπειρία για όλους.