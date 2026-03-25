25η Μαρτίου: «Εξαφανίστηκε» ο μπακαλιάρος σκορδαλιά – Ασφυκτικά γεμάτα τα τσιπουράδικα

Η 25η Μαρτίου αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διπλές γιορτές για τον ελληνισμό, συνδυάζοντας την εθνική επέτειο με τον εορτασμό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Πέρα από τις παρελάσεις και τις εκδηλώσεις, πρωταγωνιστικό ρόλο έχει και το καθιερωμένο γαστρονομικό έθιμο της ημέρας: ο μπακαλιάρος με σκορδαλιά. Παρά τη νηστεία της Σαρακοστής, το συγκεκριμένο πιάτο επιτρέπεται και παραμένει αναπόσπαστο στοιχείο του εορταστικού τραπεζιού, γεμίζοντας σπίτια και εστιατόρια με γνώριμες γεύσεις.



Από νωρίς το πρωί της Τετάρτης, η κίνηση στις ψαροταβέρνες ήταν έντονη, με τις κρατήσεις να έχουν καλυφθεί σχεδόν στο σύνολό τους. Ενδεικτικό είναι το γεγονός πως σε δημοφιλές τσιπουράδικο στην Αγία Παρασκευή, η εικόνα άλλαξε μέσα σε λίγες ώρες, καθώς τα άδεια τραπέζια γέμισαν ασφυκτικά. Όπως επισημάνθηκε στο ρεπορτάζ της ΕΡΤ, οι περισσότεροι πελάτες είχαν προνοήσει να κλείσουν τραπέζι εγκαίρως, ενώ όσοι δεν το έκαναν χρειάστηκαν… τύχη για να βρουν διαθέσιμη θέση. Ανάλογο σκηνικό και στα τσιπουράδικα του Βόλου όπου δεν έπεφτε καρφίτσα!

Στην κουζίνα, οι προετοιμασίες ξεκίνησαν από πολύ νωρίς, με τον μπακαλιάρο να έχει την τιμητική του. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος ανέφερε ότι η ζήτηση φέτος ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, καθώς οι κρατήσεις άρχισαν ακόμη και δέκα ημέρες πριν την επέτειο, κάτι που – όπως σημείωσε – δεν είχε ξανασυμβεί.



Στο μενού ξεχωρίζουν, εκτός από τον παραδοσιακό μπακαλιάρο με κουρκούτι και σκορδαλιά, ο χειροποίητος γαύρος μαρινάτος, το χταπόδι με ξύδι και ο λευκός ταραμάς. Όπως εξηγούν οι επαγγελματίες του χώρου, το μυστικό για τον τέλειο μπακαλιάρο βρίσκεται στον σωστό χρόνο τηγανίσματος, που δεν ξεπερνά τα έξι με επτά λεπτά.



Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κόσμου, τα τραπέζια οργανώθηκαν σε δύο κύματα κρατήσεων, καλύπτοντας τις ώρες μετά τις παρελάσεις, με στόχο να μπορέσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι να απολαύσουν το παραδοσιακό έδεσμα της ημέρας.