Τραμπ για 25η Μαρτίου: «Η Ελλάδα εμπνέει τους υπερασπιστές της ελευθερίας σε ολόκληρο τον κόσμο»

Την 25η Μαρτίου 2026 ως «Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας: Εθνική Ημέρα Εορτασμού της Ελληνικής και Αμερικανικής Δημοκρατίας» ανακήρυξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με διακήρυξη στις 24 Μαρτίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνδέει την Ελληνική Επανάσταση του 1821 με τις αρχές της αμερικανικής δημοκρατίας, τονίζοντας τις κοινές αξίες των δύο χωρών, όπως η ελευθερία, η αυτοδιάθεση και η δημοκρατική διακυβέρνηση.

Παράλληλα, κάνει ιδιαίτερη αναφορά στον ρόλο της Ελλάδας ως λίκνο του δυτικού πολιτισμού, αλλά και στον αγώνα των Ελλήνων για ανεξαρτησία, κάνοντας λόγο για θυσίες και αποφασιστικότητα.

Ξεχωριστή μνεία γίνεται και στην ελληνοαμερικανική κοινότητα, ενώ υπογραμμίζεται ότι Ελλάδα και ΗΠΑ παραμένουν σύμμαχοι με κοινή προσήλωση στις δημοκρατικές αξίες.

Η διακήρυξη εκδόθηκε με αφορμή και τη συμπλήρωση 250 ετών από την αμερικανική ανεξαρτησία, με κάλεσμα προς τους πολίτες να τιμήσουν την επέτειο με εκδηλώσεις.

Ολόκληρη η διακήρυξη Τραμπ για την 25η Μαρτίου

«Την Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας, τιμούμε τη σοφία και την αποφασιστικότητα του ελληνικού λαού, ο οποίος αποτίναξε τα δεσμά του δεσποτισμού, ανανέωσε την υπόσχεση της ελευθερίας που γεννήθηκε για πρώτη φορά στην αρχαία του γη και επανέφερε τη θέση που δικαιωματικά του ανήκει ως λίκνο του δυτικού πολιτισμού.

Πολύ πριν το Έθνος μας υψώσει τον πυρσό της ελευθερίας πριν από 250 χρόνια, το θαύμα της αυτο-κυβέρνησης ανέτειλε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, όπου οι πολίτες απέκτησαν άμεση φωνή στη διαμόρφωση του μέλλοντος της χώρας τους. Το πνεύμα αυτό διατήρησε τον ελληνικό λαό μέσα από αιώνες κατοχής και κακουχιών υπό ξένους κυρίαρχους. Με απαράμιλλο θάρρος, υπερηφάνεια για το παρελθόν τους και πίστη στο μέλλον τους, ξεκίνησαν την Επανάσταση στις 25 Μαρτίου 1821, εγκαινιάζοντας έναν ευγενή αγώνα που κατέρριψε τα δεσμά της αυταρχικής εξουσίας που τους κρατούσαν υποταγμένους επί αιώνες. Για σχεδόν μια δεκαετία, η ελευθερία τους σφυρηλατήθηκε μέσα στη φλόγα της σύγκρουσης και της θυσίας, στηριζόμενη στην διαχρονική αλήθεια ότι κάθε έθνος διαθέτει το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης.

Όπως η Ελλάδα, έτσι και οι Ηνωμένες Πολιτείες γεννήθηκαν μέσα από την παράδοση της δημοκρατικής αυτοκυβέρνησης και στηρίζονται σε πολίτες που πιστεύουν ότι η ζωή, η ελευθερία και η επιδίωξη της ευτυχίας αποτελούν ιερό τους δικαίωμα εκ γενετής. Οι ιστορίες των δύο εθνών αποδεικνύουν ότι «ένας λαός υπό καταπίεση θα υπομείνει κάθε δοκιμασία για να εγκαθιδρύσει μια πραγματικά δίκαιη διακυβέρνηση, να υπερασπιστεί την κληρονομιά του με κάθε κόστος και να διασφαλίσει τα αγαθά της ελευθερίας για τον ίδιο και τα παιδιά του».

Σήμερα, η ελληνοαμερικανική κοινότητα εμπλουτίζει την ιστορία του Έθνους μας μέσω της επιχειρηματικότητάς της, της πίστης στον Θεό και του αδιάκοπου πάθους της για τις αρχές που καθορίζουν τον αμερικανικό τρόπο ζωής από το 1776. Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών, συμμεριζόμενη τις ίδιες αξίες, τη δέσμευση για την υπεράσπιση των δυτικών ιδανικών και την αφοσίωση στην υπόθεση της παγκόσμιας ειρήνης.

Καθώς η Αμερική συμπληρώνει 250 ένδοξα χρόνια ανεξαρτησίας, αντλούμε έμπνευση από το παράδειγμα του ελληνικού λαού, που αρνήθηκε να απεμπολήσει την κυριαρχία του και διατήρησε ζωντανή τη φλόγα της αυτοκυβέρνησης. Μαζί, τα δύο έθνη αποτελούν συμμάχους στην ελευθερία, ενωμένα από την ιστορία, δοκιμασμένα μέσα από αγώνες και αισιόδοξα για την υπόσχεση ενός λαμπρού μέλλοντος. Σε αυτή την 205η επέτειο της Ελληνικής Ανεξαρτησίας, γιορτάζουμε αυτό το διαχρονικό πνεύμα, που γεννήθηκε στην Αθήνα και ενέπνευσε τους Πατέρες του Έθνους μας στη Φιλαδέλφεια, των οποίων η ιδιοφυΐα και η αφοσίωση στην υπόθεση της ανθρώπινης ελευθερίας θα συνεχίσουν να εμπνέουν ανθρώπους και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ, εγώ, ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ, Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, δυνάμει της εξουσίας που μου παρέχεται από το Σύνταγμα και τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών, ανακηρύσσω την 25η Μαρτίου 2026 ως Ημέρα Ελληνικής Ανεξαρτησίας: Εθνική Ημέρα Εορτασμού της Ελληνικής και Αμερικανικής Δημοκρατίας. Καλώ τον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών να τιμήσει την ημέρα αυτή με τις προσήκουσες τελετές και εκδηλώσεις».