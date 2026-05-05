Γκίλφοϊλ: Τραμπ, Ρούμπιο και Χέγκσεθ θα επισκεφθούν την Αθήνα μέσα στο 2026

Επίσκεψη στη χώρα μας στις αρχές Ιουλίου αναμένεται να πραγματοποιήσει ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγσεθ σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ την Τρίτη 5 Μαΐου.

Την ίδια ώρα ανέφερε ότι ενδέχεται εντός του 2026 να έρθει και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνοδευόμενος από τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο με τον οποίο θα συμμετάσχουν στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα λάβει χώρα στην Τουρκία.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ενδέχεται να είναι κοινή η επίσκεψη Τραμπ και Χέγκσεθ κατά τη μετάβασή τους στην Τουρκία.