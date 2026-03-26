Σε όλο τον πλανήτη τιμήθηκε η 25η Μαρτίου - Τα εμβληματικά κτήρια που «φόρεσαν» τα γαλανόλευκα

Με εντυπωσιακές εικόνες που έκαναν τον γύρο του κόσμου, εμβληματικά κτήρια σε μητροπόλεις όπως η Νέα Υόρκη, το Ντουμπάι και το Άμπου Ντάμπι φωταγωγήθηκαν στα γαλανόλευκα, τιμώντας την επέτειο της 25ης Μαρτίου και στέλνοντας μήνυμα ενότητας και ιστορικής μνήμης.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες που καταγράφηκαν στη Μέση Ανατολή, όπου ουρανοξύστες και κρατικά κτήρια, όπως το Μπουρτζ Χαλίφα στο Ντουμπάι και το κτήριο του πετρελαϊκού κολοσσού ADNOC στο Άμπου Ντάμπι φωταγωγήθηκαν, ενισχύοντας το διεθνές αποτύπωμα της ελληνικής επετείου.

Στα γαλανόλευκα το Μπουρτζ Χαλίφα

Αντίστοιχες είναι οι εικόνες, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, με τη Νέα Υόρκη να πρωταγωνιστεί και φέτος στους εορτασμούς, με δεκάδες αξιοθέατα να «ντύνονται» στα χρώματα της ελληνικής σημαίας, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του greekcitytimes.com.

Εμβληματικά αξιοθέατα σε όλη τη Νέα Υόρκη και την Πολιτεία της Νέας Υόρκης φωταγωγήθηκαν σε μπλε και άσπρο χρώμα στις 25 Μαρτίου για να τιμήσουν την Ημέρα Ανεξαρτησίας της Ελλάδας. Συνολικά, 16 μεγάλα αξιοθέατα συμμετείχαν στον ετήσιο φόρο τιμής, συμπεριλαμβανομένων του Empire State Building, του One World Trade Center και της Γέφυρα του Κυβερνήτη Mario M. Cuomo, όλα φωτισμένα στα χρώματα της ελληνικής σημαίας.

Ο ετήσιος φωτισμός των ορόσημων έχει εξελιχθεί σε μια ισχυρή παράδοση, όπου εμβληματικά κτήρια σε μεγάλες πόλεις του εξωτερικού φωταγωγούνται με τα χρώματα της ελληνικής σημαίας για την εθνική επέτειο.