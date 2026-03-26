Κωνσταντινούπολη: Με λαμπρότητα οι εορτασμοί της 25ης Μαρτίου στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας

Ανήμερα της Εθνικής Εορτής τελέστηκε πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου στο Πέραν, προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Σαράντα Εκκλησιών Ανδρέα.

Στην ακολουθία παρέστησαν οι εργαζόμενοι του Προξενείου, με επικεφαλής τον κ. Κούτρα, καθώς και πλήθος Ελλήνων της Πόλης και ομογενών. Ακολούθησαν δοξολογία και επιμνημόσυνη δέηση στον χώρο του Προξενείου, ενώ ο Γενικός Πρόξενος κατέθεσε δάφνινο στεφάνι στη μνημειακή πλάκα των πεσόντων.



Το απόγευμα της ίδιας ημέρας πραγματοποιήθηκε επίσημη δεξίωση στο εμβληματικό Σισμανόγλειο Μέγαρο, παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, αρχιερέων, εκπροσώπων της ομογένειας, εκπαιδευτικών, επιχειρηματιών και πλήθους κόσμου.



«Ημέρα εθνικής ενότητας και υπερηφάνειας»

Στον χαιρετισμό του, ο κ. Κούτρας χαρακτήρισε την 25η Μαρτίου ημέρα εθνικής ενότητας και υπερηφάνειας, υπογραμμίζοντας ότι οι Έλληνες σε όλο τον κόσμο τιμούν την ελευθερία και την ανεξαρτησία, αποδίδοντας φόρο τιμής σε όσους αγωνίστηκαν για τα ιδανικά αυτά.



Αναφερόμενος στη διεθνή παρουσία της Ελλάδας, τόνισε ότι η χώρα αποτελεί «αταλάντευτο πυλώνα σταθερότητας», με προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο, σημειώνοντας ότι «η Ελλάδα δεν καταναλώνει απλώς ασφάλεια, αλλά παράγει ενεργά ασφάλεια», με γνώμονα την άμυνα, την αποτροπή και την ειρήνη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επισημαίνοντας ότι οι δύο χώρες, ως γείτονες στο σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης, φέρουν κοινή ευθύνη για τη διασφάλιση της ειρήνης και της ευημερίας των επόμενων γενεών.



Ξεχωριστή θέση στην εκδήλωση είχε ο Ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης, με τον Γενικό Πρόξενο να εκφράζει την εκτίμησή του προς την ομογένεια για τη διαχρονική της παρουσία. Ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς ήταν η στιγμή που παρευρισκόμενοι στην κατάμεστη αίθουσα του Σισμανόγλειου μεγάρου έψαλαν τον εθνικό ύμνο αλλά και τον ακάθιστο ύμνο.



Στο πλαίσιο των εορτασμών, για τρίτη συνεχή χρονιά εντάχθηκε και πολιτιστική δράση, με την έκθεση ζωγραφικής του καλλιτέχνη Γιώργου Ταξίδη, υπό τον τίτλο «Άγιον Όρος: Τόπος Σιωπής», σε επιμέλεια του Αναστασίου Ντούρου, διευθυντή της Αγιορειτικής Εστίας.



Όπως σημείωσε ο κ. Κούτρας, τα έργα του καλλιτέχνη αποτελούν έναν διάλογο με την πνευματικότητα της Αθωνικής Πολιτείας, μεταφέροντας στον θεατή την εμπειρία ενός τόπου όπου «η σιωπή είναι πληρότητα και το φως οδηγός ψυχής».

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Ταξίδης ανέφερε ότι η έκθεση αποτελεί προσωπική του καταγραφή του Αγίου Όρους, με τον άνθρωπο να είναι «παρών ως απουσία», προσκαλώντας τον θεατή σε μια εσωτερική περιπλάνηση.



Ιδιαίτερη νότα στη βραδιά έδωσε η παρουσία της διεθνούς φήμης καλλιτέχνιδας Ευανθίας Ρεμπούτσικα, η οποία με το βιολί της πλαισίωσε μουσικά την εκδήλωση.

