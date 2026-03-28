Η Άγκυρα ενοχλήθηκε και για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου-Διπλωματικές πηγές: «Απαράδεκτα συνθήματα»

Έντονες αντιδράσεις καταγράφονται στην Τουρκία σχετικά με συνθήματα που φέρεται να ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης για την 25η Μαρτίου στην Αθήνα.



Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Sözcü, Έλληνες στρατιώτες που συμμετείχαν στην παρέλαση φέρονται να φώναξαν συνθήματα με αναφορές στην Κύπρο, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στην Άγκυρα και στα κατεχόμενα.



Το ίδιο δημοσίευμα κάνει λόγο για «προκλητικές εκδηλώσεις», υποστηρίζοντας ότι τα συνθήματα στρέφονταν κατά της Τουρκίας και της αποκαλούμενης «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου», ενώ το περιστατικό έλαβε διαστάσεις και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Πηγές του Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, τις οποίες επικαλούνται τουρκικά μέσα, χαρακτήρισαν τα συνθήματα «αυθάδη» και «απαράδεκτα», σημειώνοντας ότι ζητήθηκαν εξηγήσεις από τις ελληνικές αρχές. Όπως ανέφεραν, πρόκειται για συμπεριφορά που «υπονομεύει τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών».



Αντιδράσεις εκφράστηκαν και από την ηγεσία του ψευδοκράτους, όπου σχετικά με το περιστατικό ανέφεραν ότι «η Κύπρος δεν ήταν ποτέ ελληνική και δεν θα γίνει ποτέ», υπογραμμίζοντας τον ρόλο της τουρκικής στρατιωτικής παρουσίας στο νησί.