Συνέδριο ΠΑΣΟΚ - Χριστοδουλάκης: Καθαρή διαχωριστική γραμμή με τη δεξιά χωρίς αστερίσκους

Από το βήμα του 4ου Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ ο Μανώλης Χριστοδουλάκης τόνισε πως το ΠΑΣΟΚ δεν αρκεί να υπενθυμίζει «το ένδοξο παρελθόν» αλλά να λάβει αποφάσεις για το ποια μορφή θα πρέπει να έχει το κόμμα μέχρι το 2030.

Απέρριψε το δίλημμα περί σταθερότητας της χώρας και επέμεινε ότι η διαχωριστική γραμμή με τη ΝΔ «πρέπει να είναι καθαρή, όπως καθαρή πρέπει να είναι και η διαχωριστική γραμμή, χωρίς αστερίσκους, με τη δεξιά, με τη δεξιά του Μητσοτάκη αλλά και τη δεξιά οποιουδήποτε την εκπροσωπεί».

Ο κ. Χριστοδουλάκης αναφέρθηκε και στη διαδικασία της διεύρυνσης διατυπώνοντας αιχμές και προς τον ΣΥΡΙΖΑ:

«Δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε με αυτούς που το παίζουν ανταγωνιστές στον προοδευτικό χώρο», σχολίασε, για να υπογραμμίσει ότι όμως η διεύρυνση αυτή δεν μπροεί να γίνεται απλώς με όρους «αντι-», αλλά να υπάρχει η παραδοχή «αυτονόητων».



«Θέλουμε ένα κόμμα που δίνει αξία στα μέλη του ή των περαστικών που με 2 ευρώ γίνονται ισότιμοι στη συναπόφαση, εγώ λέω να δώσουμε ξανά αξία στα μέλη και τις οργανώσεις μας, στον διάλογο και τη συλλογική δημοκρατική λειτουργία μας. Ναι σε αυτούς που δηλώνουν παρόντες και στα εύκολα και στα δύσκολα, όχι στους περαστικούς και στους εντεταλμένους των κάθε λογής συμφερόντων» σημείωσε ο κ. Χριστοδουλάκης προτείνοντας επίσης την επανασύσταση της νεολαίας του ΠΑΣΟΚ με δικά της όργανα και αυτοτέλεια.



