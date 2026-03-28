Συνέδριο ΠΑΣΟΚ - Γερουλάνος: Στόχος να φέρουμε 1,5 εκατ. ψήφους στην κάλπη με σύστημα και ενότητα

Απευθυνόμενος στους σύνεδρους ως «συμπολεμιστές, στη μάχη για πολιτική αλλαγή», σε μια εκλογική μάχη, «μοναδικής εθνικής και πολιτικής σημασίας που θα καθορίσει το μέλλον μας στην πολιτική ζωή του τόπου», ο Παύλος Γερουλάνος σημείωσε από το βήμα του 4ου Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ -Κινήματος Αλλαγής ότι «ανήκουμε σε ένα στράτευμα αδιαίρετο και δυνατό απέναντι στα προβλήματα της Ελληνίδας και του Έλληνα».

Ο κ. Γερουλάνος υπογράμμισε ότι «εχθρός μας είναι μόνο τα προβλήματα του λαού. Εμπόδιο στο δρόμο να τα λύσουμε η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης». Κατηγόρησε τη ΝΔ ότι ενώ «ήρθαν με πρόσχημα την Δημοκρατία, την ποδοπάτησαν όπου, όπως και όποτε μπορούσαν», ενώ «ήρθαν μιλώντας για "Αριστεία", εννοούσαν αλαζονεία, αυθαιρεσία, ατιμωρησία» και ενώ «ήρθαν επικαλούμενοι τη σταθερότητα, μας ενέπλεξαν σε περιφερειακές διαμάχες που αποσταθεροποιούν τον κόσμο». Υποστήριξε ότι «είναι το πρόβλημα. Και είμαστε η λύση», για να σημειώσει ότι «αυτά τα δύο δεν συμβιβάζονται ούτε κυβερνητικά. Σε καμία περίπτωση». «Σωστός ο Χάρης (σ.σ. Δούκας) που επέμεινε. Σωστός ο πρόεδρος που το υιοθέτησε», σχολίασε, «όχι μόνο διότι είναι κακό για το ΠΑΣΟΚ. Διότι είναι κάκιστο για την πατρίδα». Τόνισε ότι «δεν νοείται λοιπόν κανένας κυβερνητικός συμβιβασμός που υπονομεύει το μέλλον της πατρίδας μας. Για καμία καρέκλα εξουσίας. Σε καμία περίπτωση».

Ο κ. Γερουλάνος υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει το πολιτικό και ηθικό πλεονέκτημα, ότι ο αντίπαλος είναι ευάλωτος και πως όμως «η νίκη δεν θα έρθει μόνο από την αδυναμία τους», αλλά «θέλει σύστημα, οργάνωση και ενότητα». Στόχος, ανέφερε, «να φέρουμε 1,5 εκατομμύριο ψήφους στην κάλπη». Αυτό θα γίνει, σύμφωνα με τον ίδιο, ως εξής:

«Σε πολιτικό επίπεδο να ολοκληρώσουμε και να μεταφράσουμε το κυβερνητικό μας πρόγραμμα με βάση τις ανάγκες κάθε κοινωνικής ομάδας και κάθε γεωγραφικής περιοχής. Να επεξεργαστούμε τα 5 πρώτα νομοσχέδια που θα προτάξει το ΠΑΣΟΚ ως κυβέρνηση». Πρότεινε το νέο Πολιτικό Συμβούλιο να λειτουργήσει ως ομάδα καθημερινού συντονισμού και άμεσης δράσης και αντίδρασης.

Σε Οργανωτικό επίπεδο, συνέχισε, ο στόχος του 1,5 εκατομμυρίου να μεταφραστεί σε στόχο για κάθε Περιφερειακή και κάθε Νομαρχιακή οργάνωση, σε συγκεκριμένο αριθμό ψήφων για την κάθε μία. Ως προς το επικοινωνιακό επίπεδο είπε ότι μόνο εδώ, ο αντίπαλος έχει υπεροπλία και ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στα κοινωνικά μέσα, στα περιφερειακά μέσα, αλλά και να υπάρξει σύντομη, συνοπτική, τακτική και σε συγκεκριμένη ώρα, κάθε μέρα, ενημέρωση μελών και φίλων για τη γραμμή του κόμματος.

Μιλώντας για το κόμμα ανέφερε ότι «το ΠΑΣΟΚ ήταν και οφείλει να παραμείνει φάρος Δημοκρατίας και Ισονομίας» και πως πολλές από τις καταστατικές αλλαγές που προτείνει ο πρόεδρος έχουν θετικά στοιχεία, ενώ άλλες θέλουν δουλειά στη βάση. Και πρόσθεσε πως δεν πρέπει να υπάρξει βιασύνη, ενώ μίλησε για Καταστατικό Συνέδριο τον Σεπτέμβριο «που θα αναδείξει ότι εννοούμε αυτά που λέμε και λέμε αυτά που εννοούμε».

