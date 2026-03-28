Πολιτική ΠΑΣΟΚ Άννα Διαμαντοπούλου Συνέδριο ΠΑΣΟΚ

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ - Διαμαντοπούλου: Όχι σε συντροφικά μπαζούκας, το ΠΑΣΟΚ δε γίνεται συμπλήρωμα κανενός

Η Άννα Διαμαντοπούλου από το βήμα του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφια στο Νότιο Τομέα.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Μιλώντας στο 4ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ η Άννα Διαμαντοπούλου ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει κανένα θέμα συνεργασίας με τη ΝΔ- «με κόμματα που έχει ιδεολογικές, πολιτικές και ηθικές διαφορές», όπως είπε χαρακτηριστικά - ξεκαθαρίζοντας πως «το ΠΑΣΟΚ είναι αυτόνομο, ενιαίο και δεν γίνεται συμπλήρωμα κανενός».  

«Όχι στα συντροφικά μπαζούκας» είπε χαρακτηριστικά  η Άννα Διαμαντοπούλου.  

Πολιτική ΠΑΣΟΚ Άννα Διαμαντοπούλου Συνέδριο ΠΑΣΟΚ

