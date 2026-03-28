Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Τα μηνύματα των κορυφαίων και τα αστεία του Ανδρουλάκη με τους δημοσιογράφους

Στις παρεμβάσεις τους, όλα τα κορυφαία στελέχη και οι δύο πρώην πρόεδροι, που έχουν πάρει το λόγο θέτουν ως κεντρικό στόχο τη νίκη στις εκλογές απέναντι στη ΝΔ. Με τη σειρά τους, υποστηρίζουν ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει καμία συγκυβέρνηση μαζί της, όπως εξάλλου αναφέρεται και στη διακήρυξη για την εθνική στρατηγική που θα αποτελέσει πολιτική απόφαση του συνεδρίου.



Ο Νίκος Ανδρουλάκης περνώντας το μεσημέρι από την αίθουσα Τύπου εμφανίστηκε ιδιαίτερα ευδιάθετος στη συνομιλία του με τους δημοσιογράφους, αναλύοντας τις αλλαγές που προωθούνται στο καταστατικό του κόμματος και εξήγησε ότι η πιο σημαντική από αυτές είναι η μετατροπή σε ενιαίο κόμμα, ώστε να μπορεί να διεκδικήσει το μπόνους εδρών που προβλέπει ο εκλογικός νόμος. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αστειεύτηκε με τον Κώστα Λαλιώτη που μπήκε στην αίθουσα, λέγοντας ότι «σε βλέπω πάντα μπροστά μου», ενώ με εξίσου χιουμοριστική διάθεση σύστησε ως «το νέο γραμματέα της νεολαίας» τον πρόεδρο της ΓΣΕΕΒΕ, Γιώργο Καββαθά, που τον συνόδευε στη βόλτα του στο Κέντρο Τύπου του Τάε Κβο Ντο. Ο κ. Ανδρουλάκης ήταν βραχνιασμένος και αποκάλυψε ότι κρυολόγησε κατά την παρέλαση της Τετάρτης στο κέντρο της Αθήνας.

Σε ότι αφορά τα μηνύματα των ομιλιών όσων ανέβηκαν στο βήμα, ο Γιώργος Παπανδρέου αποδόμησε το επιχείρημα της ΝΔ περί σταθερότητας, τονίζοντας ότι στους πολλούς προσφέρει φόβο, αβεβαιότητα και αδικία. Ο πρώην πρωθυπουργός καταλόγισε στη ΝΔ την χρεοκοπία της χώρας και τα μνημόνια που ακολούθησαν, επέκρινε όμως την Αριστερά και εμμέσως τον Αλέξη Τσίπρα ότι ενώ γνώριζαν τα αίτια της κρίσης, «επέλεξαν να το συγκαλύψουν, ξεπλένοντας η Δεξιά για να χτυπήσουν το ΠΑΣΟΚ». Σύμφωνα με τον κ. Παπανδρέου, η ενότητα των ευρύτερων δημοκρατικών και προοδευτικών δυνάμεων, την οποία επιθυμεί το ΠΑΣΟΚ δε μπορεί να γίνεται στη βάση μιας ψεύτικης ανάγνωσης της ιστορίας.

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος καταλόγισε στη ΝΔ γενικευμένη απαξίωση των θεσμών, ζητώντας το ΠΑΣΟΚ ως κόμμα ευθύνης και εξουσίας να θέσει ως εκλογικό στόχο τη νίκη του και την καλύτερη δυνατή επίδοση που θα το καθιστά πρωταγωνιστή των εξελίξεων. «Το ΠΑΣΟΚ οφείλει να διακηρύξει και να διασφαλίσει την πολιτική και προγραμματική του αυτονομία. Αυτή όμως πρέπει να συνοδεύεται από ενότητα, σοβαρότητα, βαρύτητα προσώπων και θέσεων», κατέληξε.

Με ενωτική διάθεση τοποθετήθηκε ο Χάρης Δούκας, ο οποίος χαρακτήρισε τη νίκη του ΠΑΣΟΚ και την προοδευτική διακυβέρνηση τον κύριο και αταλάντευτο στόχο, συμπληρωνοντας ότι αυτό επιδιώκει με τις προτάσεις του. «Κάποιοι δυσανασχετούν, μιλούν για εσωστρέφεια. Όμως ο αποκλειστικός στόχος μου είναι να νικήσουμε. Να φύγουμε από τη στασιμότητα», είπε ο κ. Δούκας και ξεκαθάρισε ότι το συνέδριο δεν είναι πεδίο «για να σκοτωθούμε μεταξύ μας, ούτε να μετρήσουμε κουκιά και συσχετισμούς». Όπως τόνισε, «το Συνέδριο πρέπει να αποτελέσει ορόσημο επανεκκίνησης της παράταξης, και αφετηρία της Νίκης. Φεύγοντας από εδώ θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι αλλά και να έχουμε πάρει καθαρές αποφάσεις». Και κατέληξε επαναλαμβάνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα συγκυβερνήσει με τη ΝΔ μετά τις εκλογές «όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα, όποιος και αν είναι ο αρχηγός της». Ο κ. Δούκας σημείωσε ενόψει της ψηφοφορίας, απαντώντας στην αποστροφή Ανδρουλάκη στην ομιλία της Παρασκευής: «Αναγνωρίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Χαίρομαι που το ακούω και συμφωνώ. Έχουμε στρατηγική εντός πραγματικότητας μετά το κείμενο».



Ο Παύλος Γερουλάνος υποστήριξε ότι η νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές θα έρθει με σύστημα, οργάνωση και ενότητα, ενώ για το επίμαχο θέμα για το «όχι» στη συγκυβέρνηση με τη ΝΔ, συμφωνώντας δήλωσε, δίνοντας δίκιο στο Νίκο Ανδρουλάκη και στον Χάρη Δούκα: «Η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης είναι το πρόβλημα. Και είμαστε η λύση. Αυτά τα δύο δεν συμβιβάζονται Ούτε κυβερνητικά. Σε καμία περίπτωση! Σωστός ο Χάρης που επέμεινε. Σωστός ο Πρόεδρος που το υιοθέτησε. Όχι μόνο διότι είναι κακό για το ΠΑΣΟΚ. Διότι είναι κάκιστο για την πατρίδα», ήταν τα λόγια του.

Η Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει υποψηφιότητα για να είναι στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στο νότιο τομέα της Β΄ Αθηνών στις εκλογές, υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι το ΠΑΣΟΚ δεν γίνεται συμπλήρωμα κανενός, έχει αντίπαλο του «ιδεολογικά, πολιτικά και ηθικά τη συντήρηση, τον αυταρχισμό, τον λαϊκισμό, τον πελατειασμό» και επίσης ότι «δεν χρειάζεσαι μαγνητικές πυξίδες για να βρει την Ιθάκη». Κλείνοντας την τοποθέτησή της σημείωσε ότι «Δεν δικαιούμαστε να ασχολούμαστε με σκιαμαχίες και διαφορές που δεν υπάρχουν», μια αναφορά με αιχμές προς το εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ.

Το συνέδριο θα ολοκληρωθεί αύριο Κυριακή με την ψηφοφορία για τη νέα Κεντρική Επιτροπή και τα Περιφερειακά Συμβούλια.