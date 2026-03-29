Σδούκου κατά Αποστολάκη για τους «πελάτες της Δεξιάς» - «Είναι πανικόβλητοι» απαντά η Αποστολάκη

Η Αλεξάνδρα Σδούκου με δήλωσή της κατηγορεί τη Μιλένα Αποστολάκη αλλά και το ΠΑΣΟΚ ΠΑΣΟΚ για όσα ακούστηκαν στην ομιλία της στη διάρκεια του Συνεδρίου του κόμματος, κάνοντας λόγο για «τοποθετήσεις που θύμισαν εποχές «γερμανοτσολιάδων» και της πιο ακραίας τοξικότητας».

Αφορμή η αποστροφή της κ. Αποστολάκη για «πελάτες της Δεξιάς» που όπως είπε η κ. Σδούκου αποτελεί προσβολή την οποία υιοθέτησε, δια της ανοχής του, το προεδρείο του Συνεδρίου.

«Η αλήθεια είναι πως το ΠΑΣΟΚ μάς έχει συνηθίσει τελευταία σε τοποθετήσεις «πράσινου ΣΥΡΙΖΑ» αλλά η κ. Αποστολάκη ξεπέρασε κάθε φαντασία, που θύμισε τις εποχές των «γερμανοτσολιάδων» και της πιο ακραίας τοξικότητας.

Προσβάλλοντας τους πολίτες που επέλεξαν να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία τους αποκάλεσε «πελάτες της Δεξιάς».

Ούτε η λέξη κατάντημα δεν μπορεί να περιγράψει επαρκώς τον κατήφορο που επέλεξε η κ. Αποστολάκη για να χαρακτηρίσει το 41% των πολιτών, επειδή δεν ψήφισε το κόμμα που θα ήθελε εκείνη.

Δυστυχώς όμως γίνεται ακόμα πιο θλιβερό, καθώς αυτή η χυδαιότητα δεν διορθώθηκε από κανέναν στο συνέδριο, ούτε την ηγεσία, ούτε το προεδρείο που δια της ανοχής τους, την υιοθέτησαν.

Τα όσα είπε η κ. Αποστολάκη όμως δεν χαρακτηρίζουν τους πολίτες που δεν ψήφισαν το κόμμα που θέλει εκείνη.

Χαρακτηρίζουν το ίδιο το κόμμα της που ενώ αυτοαποκαλείται «δημοκρατική παράταξη», δεν έχει καταδικάσει ακόμα αυτή την αντιδημοκρατική τοποθέτηση».

«Πανικόβλητοι, προσπαθούν να αλλάξουν την ατζέντα»

Η Μιλένα Αποστολάκη απάντησε ανασκευάζοντας τα περί «πελατών» επιμένοντας ωστόσο ότι «οι πελάτες της δεξιάς είναι οι στρατιές των ημετέρων, με τις απευθείας αναθέσεις, πελάτες»

«Πανικόβλητη η κυβερνητική προπαγάνδα από την κοινωνική και ηθική απομόνωση που υφίσταται, από τη σωρεία των σκανδάλων και τις άμεσες εκβιαστικές βολές του καταδικασμένου προμηθευτή του Predator Ταλ Ντίλιαν, επιχειρεί απελπισμένα να αλλάξει την ατζέντα παραχαράσσοντας και διαστρεβλώνοντας.

Γνωρίζει καλά η κυβέρνηση ποιοι είναι οι πελάτες, διότι τους εξυπηρετεί ανερυθρίαστα.

Δεν είναι ασφαλώς οι πολίτες που επέλεξαν να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, πελάτες.

Είναι οι στρατιές των ημετέρων με τις απευθείας αναθέσεις, πελάτες. Είναι τα καρτέλ και τα ολιγοπώλια, που θησαυρίζουν, πελάτες.

Και απέναντι σε αυτούς τους πελάτες της δεξιάς, για το ΠΑΣΟΚ υπάρχουν οι πολίτες της πατρίδας.

Γι’ αυτούς τους πολίτες είμαστε εδώ».